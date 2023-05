Das DC-Universum hat mittlerweile zahlreiche Serien veröffentlicht. Darunter zum Beispiel Arrow, The Flash, Gotham oder der Klassiker Smallville. Ein echter Geheimtipp ist aber hierzulande die animierte Harley-Quinn-Serie. Die bösartige Show ist nicht nur genial, sondern auch derzeit im Sonderangebot.

Diese Comic-Serie ist ein blutiger Geheimtipp

Wer sich nicht den ganzen Tag mit dem Multiversum von DC beschäftigt, der verliert vermutlich schnell den Überblick bei den ganzen Serien, die der Publisher in den letzten Jahren produziert hat. Allein das sogenannte Arrowverse umfasst derzeit sieben Serien. Die ganzen Parallelwelten zu denen zum Beispiel Lucifer, Doom Patrol oder auch Stargirl gehören nicht mit eingerechnet.

Ein echtes Highlight der letzten Jahre ist aber Harley Quinn. Die animierte Serie basiert auf der gleichnamigen Schurkin aus dem Batman-Universum und läuft seit 2019.

Der offizielle Trailer zur ersten Staffel:

Harley Quinn - Official Full Redband Trailer | Season 1

Im Gegensatz zu den bisherigen DC-Serien handelt es sich bei Harley Quinn um eine Comedy-Serie mit derbem Humor und viel Gewalt. Dabei erinnert die brachiale Serie an Drawn Together oder auch Rick and Morty. Neben den ganzen Witzen und dem vielen Blut bleibt aber auch Raum für ernste Themen, wie zum Beispiel toxische Beziehungen.

Die wilde Mischung begeistert dabei Kritiker und Fans gleichermaßen. So hält Harley Quinn auf Rotten Tomatoes einen beeindruckenden Score von 97 Prozent. Während die Nutzer von IMDb im Schnitt 85 Prozent vergeben.

Falls ihr ins Arrowverse einsteigen wollt, dann können wir euch weiterhelfen:

Amazon- und Apple-User können ordentlich sparen

In Deutschland gibt es nur ein Problem: Die Serie läuft nirgendwo im Stream, sondern ist nur käuflich erwerbbar. Mit einer Ausnahme: Staffel 3 ist im Abo bei WOW inkludiert. Zum Glück könnt ihr aber derzeit ordentlich sparen, denn die erste Staffel ist für 9,98 Euro bei Amazon Prime im Angebot.

Apple bietet sogar Staffel 2 für diesen Preis an (Link zu Apple TV). Der reguläre Preis beläuft sich dagegen auf 34,99 Euro. Es lohnt sich übrigens jetzt einzusteigen, da vor kurzem eine vierte Season angekündigt wurde:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.