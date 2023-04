Google wird wohl schon in Kürze mit dem Pixel Tablet wieder in den Markt mit Android-Tablets einsteigen. Vorab sind schon viele Informationen zu dem einzigartigen Gerät durchgesickert. Nun wurde nicht nur das Charging Dock bei Amazon gesichtet, sondern auch der Preis des Tablets vorab enthüllt. Günstig ist es nicht.

Google Pixel Tablet kostet viel Geld

Eigentlich haben viele damit gerechnet, dass das Pixel Tablet von Google sich preislich in der Mittelklasse ansiedeln wird und um die 400 Euro, maximal aber vielleicht 500 Euro kostet. Daraus wird wohl nichts. Das Pixel Tablet soll demnach 600 bis 650 Euro kosten (Quelle: @rquandt). Damit wäre es teurer als das Einsteiger-iPad von Apple, welches für 579 Euro in Deutschland verkauft wird. Das Pixel Tablet soll immerhin mindestens 128 GB internen Speicher besitzen. 256 GB soll es auch geben.

Das Besondere an dem Pixel Tablet ist aber das Charging Dock, wodurch das Gerät zu einem smarten Lautsprecher wird. Eigentlich hatten viele vermutet, dass dieses dem Lieferumfang beiliegt. Jetzt hatte Amazon in den USA das Zubehör aber schon für 129 US-Dollar gelistet (Quelle: 9to5Google). Zu den 600 bis 650 Euro könnten also noch einmal etwa 130 Euro für die Station mit Lautsprecher hinzukommen, sodass man schnell bei weit über 700 Euro landet.

Das wäre ziemlich viel Geld für ein Android-Tablet. Wenn man sich einen Nest-Lautsprecher und ein Android-Tablet einzeln kauft, würde man wohl deutlich weniger bezahlen. Es wird also interessant sein zu sehen, ob das Pixel Tablet den hohen Preis wirklich wert ist.

Vor fast einem Jahr das Google das Pixel Tablet schon angekündigt:

Google I/O 2022: Neue Pixel-Geräte vorgestellt

Vorstellung auf der Google I/O 2023 erwartet

Das Pixel Tablet mit dem Charging Dock wird mit großer Wahrscheinlichkeit am 10. Mai auf der Google I/O 2023 vorgestellt. Dort werden wir vermutlich auch das Pixel 7a und Pixel Fold zu sehen bekommen. Außerdem dürfte Android 14 detaillierter gezeigt und viele KI-Funktionen demonstriert werden. Es erwartet euch also ein volles Programm.

