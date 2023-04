Zum kommenden Pixel Tablet von Google sind weitere Details bekannt geworden. Nicht nur in zwei, sondern gleich in vier Farben soll das Android-Tablet zu haben sein. Auch zu den Spezifikationen gibt es neue Details.

Insider: Pixel Tablet erscheint in vier Farben

Google hat sein erstes Tablet schon vor einiger Zeit angekündigt, es lässt aber weiter auf sich warten. Lange dürfte es jetzt aber nicht mehr dauern, bis das Pixel Tablet in den Handel kommt. Vor dem Verkaufsstart wird jetzt berichtet, dass es das Tablet nicht wie bisher gedacht in zwei, sondern in vier Farben geben soll.

Google selbst hat bisher nur von zwei Farbvarianten geredet: Eine mit grünem Gehäuse und schwarzem Rahmen sowie eine mit weißem Rahmen und einer beigen / weißen Rückseite. Insider wollen nun erfahren haben, dass das Pixel Tablet noch in zwei weiteren Farben erscheint (Quelle: 9to5Google). Welche das sein werden, ist hingegen noch nicht bekannt.

Anders sieht es bei der Textur aus. Hier hat Google von einer „strukturierten Haptik“ gesprochen. Das Aluminiumgehäuse soll über eine „nano-keramische“ Oberfläche verfügen.

Was die Ausstattung des Android-Tablets angeht, ist jetzt von 8 GB Arbeitsspeicher auszugehen. Beim Prozessor dürfte sich der Hersteller für den Tensor G2 entscheiden, der auch in den neuesten Pixel-Handys verbaut ist. Android 13 wird als Betriebssystem installiert sein.

Im offiziellen Video ist das Pixel Tablet schon kurz zu sehen:

Google I/O 2022: Neue Pixel-Geräte vorgestellt

Pixel Tablet: Schieberegler und Zubehör-Anschluss

Zuletzt wurde bekannt, dass das Pixel Tablet über einen physischen Schieberegler für die Kamera verfügt, der wohl auch das Mikrofon abschaltet. So kann die Privatsphäre besser geschützt werden. Zudem sind an der Unterseite zwei längliche Öffnungen entdeckt worden, über die sich anscheinend weiteres Zubehör anschließen lässt.

Es ist davon auszugehen, dass Google sein Android-Tablet im Rahmen der Google I/O am 10. Mai erneut präsentiert. Wann genau und zu welchem Preis es in den Handel kommt, ist weiter unklar.

