Google wird mit dem Pixel Tablet in diesem Jahr ein ganz besonders Gerät in den Markt einführen, welches ein echtes Alleinstellungsmerkmal besitzt. Damit das alles auch so reibungslos funktioniert, hat Google seinem neuen Tablet besondere Zusatzfunktionen spendiert.

Google Facts

Google Pixel Tablet mit besonderen Eigenschaften

Mit dem Pixel Tablet betritt Google bald Neuland. So kehrt das Unternehmen zurück auf den Tablet-Markt, will aber nicht nur ein 08/15-Gerät anbieten. Das trifft auf das Pixel Tablet definitiv nicht zu, denn durch das Lautsprecher-Dock bekommt ihr zusätzlich die Möglichkeit, das Tablet als Display-Lautsprecher zu nutzen. Damit der Akku im Tablet dabei keinen Schaden nimmt, da dieses angedockt permanent mit Strom versorgt wird, soll der Akku nur bis maximal 90 Prozent laden und so die Lebensdauer des Energiespeichers nicht negativ beeinflussen (Quelle: 9to5Google). Pixel-Smartphones besitzen eine ähnliche Funktion und laden erst komplett auf, kurz bevor der Wecker bei euch klingelt. So wird der Akku auf Dauer geschützt.

Weiterhin wird das Pixel Tablet „Universal Stylus Initiative“-Stifte (USI) unterstützen. Damit ihr wisst, wann ihr den Stift aufladen müsst, wird Google eine neue Benachrichtigung einführen, die euch über den Akkustand des Stifts informiert. Gleichzeitig sollen die universellen Stifte mit all ihren Funktionen unterstützt werden. Drückt ihr beispielsweise einen Knopf am Stift, dann soll das Tablet den Knopfdruck erkennen und die Notizen-App starten. Kennt man in ähnlicher Form von vielen anderen Geräten mit Stift-Unterstützung.

Google hatte das Pixel Tablet schon kurz gezeigt:

Google I/O 2022: Neue Pixel-Geräte vorgestellt

Google-Tablet mit Mehrwert

Google macht mit dem Pixel Tablet damit einen Schritt in die richtige Richtung. Ihr bekommt nicht nur ein Tablet, sondern auch ein smartes Display mit Lautsprecher-Dock, wodurch ihr das Tablet auch dann nutzen könnt, wenn ihr es nicht als klassisches Tablet verwendet. Es liegt dann nicht ungenutzt in der Ecke rum, wie es bei vielen anderen Tablets der Fall sein dürfte, sondern erfüllt noch einen praktischen Zweck. In Kombination mit den vielen Google-Diensten wie dem Google Assistant wird dieses Tablet also sehr interessant.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.