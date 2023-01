Samsung hat in der Vergangenheit schon öfter mit Software-Updates für Smartphones überrascht, wo im Grunde niemand mehr mit einem neuen Update gerechnet hat. Genau das ist jetzt wieder passiert. Dabei dürfte das Samsung-Handy noch von einigen Menschen genutzt werden.

Samsung Electronics Facts

Samsung verteilt Januar-Update für Galaxy A10

Samsung hat das Galaxy A10 im Jahre 2019 offiziell vorgestellt und das letzte große Software-Upgrade mit Android 11 im August 2021 verteilt. Seitdem gab es hin und wieder nur noch kleinere Updates. Vergessen wird das fast vier Jahre alte Handy aber nicht. Denn noch bevor viele andere und deutlich modernere Smartphones das Januar-Update erhalten, hat Samsung dieses für das Galaxy A10 veröffentlicht.

In Südamerika bekommt das Samsung Galaxy A10 ab sofort das Januar-Update mit vielen Fehlerbeseitigungen. Da das Smartphone nicht mehr monatlich aktualisiert wird, ist so ein Update extrem wichtig, da auch die Sicherheitslücken aus dem Dezember-Update gestopft werden. Der Rollout hat zwar in Südamerika begonnen, doch er dürfte zeitnah auch auf andere Länder ausgeweitet werden. Dazu dürfte mit Sicherheit auch Deutschland gehören. Das Galaxy A10 war damals ein sehr attraktives Handy und dürfte auch heute noch von einigen Menschen genutzt werden.

Wenn euch auf eurem Samsung Galaxy A10 also nach langer Zeit wieder ein neues Software-Update angeboten wird, dann solltet ihr es installieren. Ihr bekommt denn aber nur ein Sicherheitsupdate vom Januar 2023. Die Android-Version verändert sich dadurch nicht. Da müsstet ihr zu einem neueren Handy greifen.

Auf einem neueren Samsung-Handy hättet ihr schon Android 13:

Samsung stellt Android 13 und One UI 5.0 vor

Viele weitere Samsung-Handys werden versorgt

Samsung hat zum Start ins neue Jahr mit den Januar-Updates begonnen und damit sogar wieder Google überholt. In den kommenden Wochen und Tagen werden viele weitere Smartphones und Tablets folgen, die das neue Software-Update erhalten. Damit bringt ihr euer Handy auf den neuesten Stand und schließt einige Sicherheitslücken.