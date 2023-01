Samsung wird schon in wenigen Wochen mit dem Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra drei neue Top-Smartphones vorstellen, wobei besonders das Ultra-Handy in vielen Bereichen neuen Maßstäbe setzen soll. Nun hat das südkoreanische Unternehmen ein neues Display gezeigt, welches perfekt für das Galaxy S23 Ultra geeignet wäre.

Neues Samsung-Display ist extrem hell

Samsung entwickelt von Jahr zu Jahr immer bessere und hellere Smartphone-Displays, die aber nur in den Top-Smartphones verbaut werden. Im Rahmen der CES 2023 hat Samsung ein neues UDR2000-Panel vorgestellt, welches eine Helligkeit von über 2.000 Nits erreicht. Zwar hat Samsung noch nicht bestätigt, dass das neue Panel im Galaxy S23 Ultra zum Einsatz kommt, doch es wurde schon vorher spekuliert, dass das neue Topmodell auf eine Helligkeit von über 2.000 Nits kommt. So könntet ihr Inhalte, egal in welcher Lichtsituation, optimal vom Display ablesen. Der direkte Vergleich zeigt den Unterschied in der Helligkeit:

Genau wie bei einem HDR-Fernseher würden hellere Bereiche deutlich mehr erstrahlen und könnten so einfach intensiver wirken. Gleichzeitig müsste das Display weniger Energie aufwenden, um eine geringere Helligkeit im Alltag zu erreichen. So ließe sich Energie sparen und die Akkulaufzeit eines Handys verlängern. Das UDR2000-Display würde aber nur im Galaxy S23 Ultra zum Einsatz kommen. Das Galaxy S23 und S23 Plus würden vermutlich wieder etwas schwächere Panel bekommen. So ist es auch bei der aktuellen Galaxy-S22-Generation der Fall.

Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S22 Ultra (Test) erreicht eine maximale Helligkeit von 1.750 Nits. Das normale Galaxy S22 (Test) kommt auf 1.300 Nits. Ähnliche Unterschiede dürfte es auch bei der neuen Smartphone-Generation geben.

Ganz neu ist die Technik aber auch nicht: So kommt auch das iPhone 14 Pro Max aus dem Herbst 2022 auf eine Peak-Helligkeit von über 2.000 Nits. Der Hersteller des Panels im Apple-Gerät ist ebenfalls: Samsung Display.

Das erwartet euch 2023 sonst noch:

Samsung Galaxy S23: Details zum Preis

Während Samsung die Galaxy-S23-Smartphones an vielen Stellen verbessern möchte, soll es beim Preis laut letzten Informationen keine Erhöhung geben. Demnach hat sich Samsung nach langer Überlegung wohl dazu durchgerungen, dass die Preise der neuen Smartphone-Generation unverändert bleiben.