Sowohl Xbox- als auch PC-Spieler sollten mittlerweile mitbekommen haben, dass Microsoft großen Wert auf den Game Pass legt. Das Gaming-Abonnement wird vom Konzern kontinuierlich gefördert und erweitert. Nun geht Microsoft den nächsten großen Schritt und macht den PC Game Pass in 40 weiteren Ländern verfügbar.

Microsoft startet PC Game Pass in 40 weiteren Ländern

Nicht nur Xbox-Spieler können von Microsofts Game Pass Gebrauch machen. Auch PC-Gamer können das Abo abschließen und erhalten für 10 Euro im Monat Zugriff auf eine riesige Spielebibliothek, die quasi durchgehend aktualisiert wird.

Doch auch wenn der PC Game Pass hierzulande schon seit einer gefühlten Ewigkeit verfügbar ist, gibt es noch zig Länder auf der Welt, die bislang ohne die PC-Version des Gaming-Abos von Microsoft auskommen mussten. Die Anzahl dieser Länder wird sich in naher Zukunft aber ordentlich verringern. Denn wie Microsoft in einem offiziellen Blogeintrag ankündigt, hat man sich dazu entschlossen, beim Game Pass jetzt so richtig Gas zu geben und ihn auch in den folgenden 40 Ländern anzubieten:

Albanien

Algerien

Bahrain

Bolivien

Bosnien und Herzegowina

Bulgarien

Costa Rica

Kroatien

Zypern

Equador

Ägypten

El Salvador

Estland

Georgien

Guatemala

Honduras

Island

Kuwait

Lettland

Libyen

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Malta

Moldawien

Montenegro

Marokko

Nicaragua

Nordmazedonien

Oman

Panama

Paraguay

Peru

Katar

Rumänien

Serbien

Slowenien

Tunesien

Ukraine

Uruguay

Microsoft versorgt Game Pass mit neuen Spielen

Einmal im Monat erweitert Microsoft seine Spielebibliothek um neue Games. Im April dürfen sich Abonnenten unter anderem auf Ghostwire Tokyo freuen, das ein Jahr lang exklusiv auf PS5 und für den PC erhältlich war. Auch Minecraft Legends und der Indie-Geheimtipp Loop Hero werden Teil des Game-Pass-Portfolios.

Im Gegenzug muss Microsoft jedoch auch einige Games wieder aus dem Abo entfernen. Welche das sind – und wie lange ihr sie noch spielen könnt – verraten wir euch in unserer Übersicht:

