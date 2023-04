Minecraft und Ressourcen sammeln gehören zusammen wie Creeper und Explosionen. Auch in Minecraft Legends müsst ihr Diamanten, Redstone und co. einsammeln. Welche Biome ihr besuchen müsst, um die begehrten Rohstoffe abbauen zu lassen, erfahrt ihr in diesem Guide.

Rohstoffe in Minecraft Legends sammeln

Anders als in seinem Vorbild müsst ihr in Minecraft Legends nicht selbst Hand anlegen, um Ressourcen zu bekommen. Ihr baut kleine Gebäude, die für euch den entsprechenden Rohstoff im Gebiet einsammeln.

Um diese Gebäude freizuschalten, müsst ihr allerdings erst die entsprechende Verbesserung in eurer Basis gebaut haben. Je mehr Verbesserungen ihr baut, umso höher ist eure maximale Kapazität für diesen Rohstoff. Außerdem erhaltet ihr beim ersten Bau einer Verbesserung 25 Einheiten der jeweiligen Ressource. In der Kampagne kostet jede Verbesserung 100 Stein und 100 Prismarin.

Diese kleine Box sagt den Geistern, dass sie den entsprechenden Rohstoff aus der Umgebung sammeln sollen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle Rohstoffe in Minecraft Legends

In der folgenden Übersicht findet ihr alle Ressourcen und in welchen Biomen ihr sie findet. Außerdem findet ihr dort die Freischaltungskosten für den Multiplayer.

Ressource Biom Freischaltungskosten Holz Überall Von Anfang an verfügbar Stein Überall Von Anfang an verfügbar Eisen Fatelands, Wälder, Trockensavanne 400 Stein, 200 Holz, 10 Prismarin Kohle Wiesen, Badlands 600 Stein, 300 Holz, 25 Prismarin Diamant Tundra, Schroffe Gipfel 600 Stein, 300 Holz, 25 Prismarin Redstone Sumpf, Dschungel 600 Stein, 300 Holz, 25 Prismarin Lapis Von besiegten Piglins Von Anfang an verfügbar Prismarin Aus zerstörten Piglin-Gebäuden Von Anfang an verfügbar Gold Aus zerstörten Piglin-Minen (nur Kampagne) Von Anfang an verfügbar

Auf der Karte könnt ihr außerdem die Legende nutzen, um die Biome für eure Rohstoffe zu suchen.

Die Legende der Karte hilft euch, die benötigten Ressourcen in Minecraft Legends zu finden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

