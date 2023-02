Auf Twitch streamen neuerdings auch echte Polizisten Fortnite, Minecraft und CS:GO. Wir erklären euch, was es mit dem dänischen Online-Squad auf sich hat und wie das Internet auf die Beamten reagiert.

Aufgepasst! Die Polizei spielt ab sofort mit

Das Internet ist eine große Spielweise und obwohl es so ziemlich auf jeder Plattform eigene Verhaltensregeln gibt, kommt es dennoch regelmäßig zu Beleidigungen und anderen unschönen Situationen.

Durch die vermeintliche Anonymität des Internets und die Abwesenheit der Polizei fühlen sich fiese Trolle und unfreundliche User unantastbar. Aus diesem Grund hat die dänische Polizei ein eigenes Online-Squad gegründet.

Die Beamten streamen live auf Twitch und sollen in beliebten Spielen wie Fortnite, CS:GO und Minecraft für Recht und Ordnung sorgen. Wer sich in einer dänischen Lobby also fortan im Ton vergreift, der bekommt es unter Umständen sofort mit einem Polizeibeamten zu tun.

Das Internet liebt die Internet-Polizisten

Auf Reddit kommt die Aktion der dänischen Polizei ziemlich gut an:

Natürlich werden auch viele Witze in den Kommentaren gemacht. Darunter solche Dialoge:

„Wie war die Arbeit, Schatz?“ „Anstrengend, ich musste 30 Spiele Battle Royale mit einem Haufen Kinder spielen.“

Die Polizisten streamen natürlich keine 8 Stunden pro Tag, aber sie nehmen diese Aufgabe dennoch sehr ernst. Gerade weil in den genannten Spielen auch viele Kinder und Minderjährige unterwegs sind.

So berichtet ein User zum Beispiel:

„... dass viele Jugendliche (im Alter von 15 bis 18 Jahren) den Beamten einfache Fragen stellen wie „Ist es legal, dieses Teil an meinen Roller zu montieren?“ und so weiter. Also im Grunde nicht viel anders als Polizisten, die mit Teenagern Fußball spielen oder skaten gehen, nur eben online.“

Generell wird Dänemark in dem Reddit-Thread mehrfach positiv gelobt, unter anderem für das funktionierende Gesundheitssystem und den hohen Lebensstandard.