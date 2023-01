Amouranths Erfolg auf Twitch spricht Bände – doch das Blatt scheint sich langsam zu wenden. Denn laut aktuellen Zahlen steht die Skandal-Streamerin nicht mehr an der Twitch-Chartspitze. Stattdessen hat sich eine deutsche Streamerin die Krone unter den Nagel gerissen – hat sich diesen Erfolg jedoch auch hart erarbeiten müssen.

Twitch Facts

HoneyPuu schlägt Amouranth: Deutsche Streamerin erobert Twitch

Amouranth hat Millionen von Fans und wahrscheinlich mindestens genauso viele Kritiker – doch eines lässt sich nicht abstreiten: Die Influencerin gehört zu den erfolgreichsten Streamerinnen auf dem Planeten. Im Sommer 2022 galt sie noch inoffiziell als die Streaming-Königin von Twitch & YouTube (Quelle: spieletipps), doch diese Zeiten sind nun anscheinend vorbei.

Vor Kurzem veröffentlichte die Plattform Streams Charts eine Grafik, die zeigt, welche Streaming-Kanäle von Frauen in der dritten Januarwoche besonders häufig angeguckt wurden. Die große Überraschung: Amouranth ist nicht mehr auf Platz 1 zu finden. Tatsächlich hat es die erfolgreiche Geschäftsfrau nicht einmal aufs Treppchen geschafft. Laut der Statistik reicht es gerade einmal für den achten Platz:

Stattdessen steht tatsächlich eine deutsche Streamerin mit dem Namen HoneyPuu an der Chartspitze. Sie hat in der Woche vom 17. bis 23. Januar fast 60 Stunden lang gestreamt, also etwa 8,5 Stunden pro Tag, und konnte ihre Zuschauer insgesamt 440.000 Stunden lang mit ihren Streams begeistern. Amouranth hingegen kam im gleichen Zeitraum lediglich auf eine Watchtime von 252.000 Stunden, war aber auch nur knapp 39 Stunden live.

HoneyPuu hat zum aktuellen Zeitpunkt etwa 630.000 Follower auf Twitch, bei Amouranth sind es hingegen rund 6,2 Millionen. Ihr Content unterscheidet sich jedoch stark von Amouranths Twitch-Streams. Die deutsche Twitch-Rivalin streamte in den letzten Tagen vor allem Minecraft. Amouranth hingegen setzt weiterhin stark auf Just-Chatting-Streams, in denen sie leicht bekleidet vor der Kamera sitzt und mit ihren Zuschauern interagiert – aber auch das könnte sich eventuell bald ändern.

Viel hilft viel: Deutsche Twitch-Streamerin gibt alles

Das Erfolgsgeheimnis von HoneyPuu: Sie streamte in dieser Zeit deutlich länger als Amouranth und hat zudem in den letzten 7 Tagen auch eine höhere durchschnittliche Zuschauerschaft.

Im Mittel hatte HoneyPoo in den letzten 7 Tagen etwa 7.568 gleichzeitige Viewer, bei Amouranth waren es hingegen nur 6.367 Zuschauer (Quelle: Streams Charts). Sind Amouranths Tage also langsam gezählt? Ihre Kritiker werden es hoffen, doch für Amouranth dürfte das nur ein kleiner Rückschlag sein, von dem sie sich schnell erholen wird.