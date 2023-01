Die Streamerin TheDanDangler ist ein etablierter Name auf Twitch mit einer treuen Fangemeinschaft. Ein Zuschauer scheint darüber hinaus auch noch viel Geld herumliegen zu haben und spendet prompt 10.000 Dollar. Die Suche nach dem Wohltäter erweist sich dabei allerdings als schwierig.

Twitch-Streamerin ist auf einen Schlag 10.000 Dollar reicher

Die Twitch-Streamerin TheDanDangler hat schon einige Kontroversen ausgelöst. So hat sie sich inzwischen schon sieben Sperren auf der Plattform eingefangen, unter anderem für zu freizügige Inhalte. Die Streamerin hat jedoch auch viele Fans. Einer von ihnen ist dabei besonders spendabel.

Auf Twitter teilt TheDanDangler ein Paket, aus dem die Geldscheine nur so herausquellen. Als Erklärung dafür dient nur eine handschriftliche Notiz. Es handelt sich dabei allerdings nicht um eine Lösegeldübergabe, sondern um eine Spende. Konkret soll das Geld eine anstehende Schönheits-OP am Hintern der Streamerin finanzieren.

Wer hat die Mega-Spende auf Twitch verschickt?

Trotz der gewaltigen Menge an Geld ist die Spende an die Twitch-Streamerin vollkommen anonym verschickt worden. TheDanDangler zeigt sich damit allerdings nicht zufrieden. In einem weiteren Tweet wendet sie sich an den Spender und bittet ihn, ihr eine Nachricht zu schicken. Es sei einfach zu viel Geld, um sich nicht persönlich zu bedanken. Der Aufruf hat letztendlich jedoch nur dazu geführt, dass zahlreiche Zuschauer jetzt die Lorbeeren für die Mega-Spende einheimsen wollen.

Die überraschende Finanzspritze scheint TheDanDangler definitiv zu freuen. In ihrem Stream ist außerdem auch ihre Live-Reaktion auf das Geld-Paket zu sehen. Zuerst kann sie kaum glauben, was sie da vor sich hat (Quelle: Twitch).

Dass man auf Twitch auch Geld verlieren kann, beweist dagegen MontanaBlack. Ein unvorsichtiger Reallife-Stream könnte den Streaming-Star teuer zu stehen kommen.