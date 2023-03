Amouranth ist auf Twitch vor allem für ihre Hot-Tub-Streams bekannt, die vielen Zuschauern ein Dorn im Auge sind. Nun versucht sich die gebürtige Texanerin jedoch an etwas völlig Neuem: Boxen. Zusammen mit einer Streamer-Kollegin will sie bereits in wenigen Monaten in den Ring steigen. Wir haben alle Details für euch.

Amouranth liefert sich Boxkampf mit Mayichi

Hot-Tub-Streams auf Twitch, ASMR-Videos auf YouTube und aufreizende Bilder auf OnlyFans – dafür ist die Influencerin Amouranth eigentlich bekannt. Die junge Texanerin gehört zu den erfolgreichsten Streamerinnen der Livestreaming-Plattform und sorgt immer mal wieder für Trubel und Aufsehen.

Das hat sie auch jetzt wieder geschafft. Denn aus einer offiziellen Ankündigung auf Twitter lässt sich entnehmen, dass Amouranth sich bald im Boxring mit der Twitch-Steamerin Mayichi messen wird. Das Event mit dem Namen Velada del Año (zu deutsch: Der Abend des Jahres) soll am 1. Juli 2023 in Madrid stattfinden und wird live auf Twitch übertragen.

Kontrahentin Mayichi ist im Gegensatz zu Amouranth vor allem für ihre Gaming- und Just-Chatting-Streams bekannt. Die Spanierin kann auf Twitch 1,7 Millionen Follower verbuchen und scheint sich seit der Ankündigung bereits intensiv auf den Schlagabtausch mit Amouranth vorzubereiten – das legen zumindest ihre letzten Streams nahe, in denen sie beim Trainieren zu sehen ist (Quelle: Twitch).

Was sind Amouranths Pläne?

Nachdem Amouranth im Oktober des letzten Jahres offenbarte, dass sie von ihrem Ehemann emotional missbraucht und ausgebeutet wird (Quelle: spieletipps), waren viele gespannt, wie sich die Streams der jungen Twitch-Streamerin verändern werden. Tatsächlich setzt Amouranth aktuell aber weiterhin auf ihren bewährten Content, erklärt diese Entscheidung aber auch gegenüber ihren Fans.

Zudem gab sie an, dass sie in diesem Jahr einige große Projekte geplant hat. Welche das genau sind, ist jedoch noch nicht bekannt.