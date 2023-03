Bei TikTok werden immer wieder neue Filter eingeführt. Seit Ende Februar 2023 sorgt der „Bold Glamour“-Effekt für Aufsehen. Damit könnt ihr euch besonders schön machen. Der Filter setzt euch ein perfektes Make-Up aufs Gesicht und optimiert eure Gesichtszüge.

Videos mit diesem Effekt erreichen derzeit Millionen von Aufrufen. Der Filter für das perfekte Facelifting sorgt aber auch für Kritik.

Schönheitsfilter bei TikTok: Bold Glamour

Wenn ihr den Effekt selbst ausprobieren wollt, findet ihr den „Bold Glamour“-Effekt so:

Startet TikTok. Tippt auf das Suchfeld. Gebt hier „Bold Glamour“ ein. Möglicherweise findet ihr den Begriff auch schon unten in den Trends. In den Suchergebnissen seht ihr oben den entsprechenden Eintrag. Tippt auf das Kamera-Symbol daneben. TikTok schaltet auf den Kamera-Modus um. Der Schönheits-Filter ist bereits aktiviert. Jetzt könnt ihr ansehen, wie euer Gesicht mit dem Filter aussieht und ein entsprechendes Video drehen.

Ihr erreicht den Filter auch über den „Effekte“-Button links neben dem Aufnahme-Button oder über Videos, in denen die Funktion verwendet wird.

TikTok: Darum ist „Bold Glamour“ so gefährlich

Der Schönheits-Effekt setzt unter anderem ein virtuelles Make-Up auf die Augen. Zudem verschwinden die roten Adern in euren Augen und eure Haut wirkt weicher. Weiterhin wirkt sich der „Bold Glamour“-Effekt auf Augenbrauen, die Nase, Lippen und Wangenknochen aus. Wollt ihr den genauen Unterschied sehen, schaut euch über die TikTok-Kamera zuerst im Effekt an, tippt dann auf das „Effekte“-Symbol und deaktiviert den Filter über das Symbol mit dem durchgestrichenen Kreis.

Der Schönheitsfilter bei TikTok: „Psychologische Kriegsführung“ und das „pure böse“?

Der Filter wird bereits millionenfach in verschiedenen Videos angeschaut. Einige Beispiel-Videos könnt ihr hier ansehen:

So beliebt wie der Filter ist, so sehr wird der auch kritisiert. Unterschiede zum „echten“ Gesicht sind mit der aktivierten Funktion zwar erkennbar, allerdings nicht so plakativ wie mit anderen Filtern. Das bearbeitete Bild kann die Selbstwahrnehmung verzerren und es besteht die Gefahr, dass man dem unerreichbaren, perfekten Bild auch in der Realität nachjagen möchte. Nutzer zeigen sich bei „Vorher“-„Nachher“-Videos getroffen und unsicher, weil das Selbstwertgefühl leidet. Einige Nutzer geben in TikTok-Videos an, dass sie sich hässlich fühlen, nachdem sie sich in der idealen, gefilterten Schönheit gesehen haben.

