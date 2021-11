Die Macher von YouTube haben sich kürzlich dazu entschlossen, die Anzahl der „Daumen runter“-Reaktionen auszublenden und somit einen Großteil der Nutzer verärgert. Über einen kleinen Umweg lässt sich die Dislike-Anzeige aber wiederherstellen.

Zwar können Zuschauer Videos immer noch schlecht bewerten, für andere bleibt aber nur die Anzahl der positiven Bewertungen sichtbar. Beim „Daumen runter“ steht keine Zahl. Das könnt ihr aber schnell wieder ändern.

Anzahl der Dislikes wieder einblenden

In der YouTube-App auf dem Smartphone sieht man immer noch die Anzahl der „Daumen runter“-Bewertungen. Ruft ihr also Videos auf dem Gerät mit kleinem Display auf, erfahrt ihr immer noch, ob sich das Ansehen lohnt oder nicht. Anders sieht es in der Browser-Version von YouTube am Desktop aus.

Hier könnt ihr die Übersicht der schlechten Bewertungen aber einfach über ein Browser-Add-on wiederherstellen. Das klappt mit den Browsern „Google Chrome“ und „Firefox“. Der Download und die Installation sind kostenlos:

Youtube Dislike Button Entwickler: returnyoutubedislike.com

Return Youtube Dislike Stats Entwickler: Dmitry Selivanov

Im Chrome-Browser müsst ihr gegebenenfalls den „Entwicklermodus“ vor der Installation einschalten:

Ladet hierfür zunächst das YouTube-Dislike-Add-on für Chrome als ZIP-Datei von der Installationsseite herunter. Gebt in die Adressleiste chrome://extensions ein. Aktiviert hier die Einstellung für den Entwicklermodus. Ladet anschließend das entpackte Add-on aus dem Download-Ordern.

YouTube: Anzahl der Dislikes wiederherstellen

Habt ihr das Add-on einmal installiert, müsst ihr gegebenenfalls euren Browser neustarten. Anschließend ruft ihr einfach YouTube wieder auf. Unterhalb des Videos seht ihr nun wieder beide Zahlen für die positiven und die negativen Bewertungen eines Videos. Zudem zeigt ein Balken das Verhältnis von „Up-“ und „Down-Votes“ an. Fahrt ihr mit der Maus über den Balken, seht ihr die Gegenüberstellung von Likes und Dislikes auch nochmal.

Mit den kleinen Helfern sehr ihr die Dislike-Zahl bei allen Videos, bei denen der Wert vor der Abschaltung sichtbar war. An einer Umsetzung in der YouTube-App für Android & iPhone wird gearbeitet. Weitere Desktop-Browser sollen die „Dislike“-Erweiterung ebenfalls noch erhalten. Daneben stehen die Entwickler im Austausch mit dem Team von „YouTube Vanced“, um die Anzeige zukünftig auch dort einfügen zu können. Beachtet, dass sich die Browser-Add-ons noch in einer frühen Entwicklungsphase befinden. Es kann also noch zu Anzeigefehlern oder anderen Problemen kommen.

