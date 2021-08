Wer Kommentarbereiche bei Facebook, Twitter und Co. durchschaut, findet immer wieder Einträge mit dem Inhalt „Geschichten aus dem Paulanergarten“. Was bedeuten diese Kommentare?

Die Redewendung geht zurück auf verschiedene Werbespots der Paulaner-Brauerei. Hier wurden in einem Biergarten immer wieder mehr oder weniger kuriose Geschichten erzählt, bevor eine entsprechende Bierration der Marke auf dem Tisch serviert wurde. Dabei wurden die Spots jeweils mit dem Spruch „G'schichten aus dem Paulanergarten“ eingeleitet. Einige Werbespots lassen sich bei YouTube abrufen:

„Geschichten aus dem Paulanergarten“: Bedeutung und Ursprung

Mit dem Kommentar „Geschichten aus dem Paulanergarten“ drücken Nutzer in den sozialen Netzwerken aus, dass sie eine Erzählung aus dem Haupt-Post für unwahr und frei erfunden halten. Es soll also darauf hingewiesen werden, dass es sich nach der Meinung des Kommentierenden bei der vorangehenden Story um ein Fake handelt.

Der Spruch wird zwar oft zurecht benutzt, häufig erscheint der Kommentar aber auch unter echten Nachrichtenmeldungen, bei denen Verschwörungsanhänger die Echtheit anzweifeln. Ob ein entsprechend kommentierter Beitrag ein Fake ist oder nicht, weiß natürlich wie bei den „echten“ Geschichten aus dem Paulanergarten nur der Erzähler selbst.

„Geschichten aus dem Paulanergarten“: Beispiele aus Twitter

Einige Beispiele für die Verwendung bei Twitter:

Das Meme wird teilweise auch in Abwandlungen benutzt. Gängige Varianten sind zum Beispiel „Neues aus dem Paulanergarten“ oder „Pics or Paulanergarten“, in Anlehnung auf den gängigen Internet-Spruch „Pics or it didn't happen“.

