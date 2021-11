Eine neue Marvel-Serie und zwei weitere Serien- und Film-Highlights, die ihr vielleicht genauer unter die Lupe nehmen solltet: Das Wochenende ist wieder einmal gefüllt mir fantastischen Neuheiten auf Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video! Hier sind unsere 3 Streaming-Tipps fürs Wochenende.

Hawkeye auf Disney+

Streamt die erste Folge von Hawkeye ab jetzt auf Disney+.

Die nächste große MCU-Serie landet auf Disney+: Falls ihr mit Loki und What if...? schon durch seid, will Disney+ euch jetzt auf Weihnachten einstimmen. Denn in Hawkeye muss Clint Barton (Jeremy Renner) kurz vor Weihnachten einen Auftrag erledigen, und er würde sehr gern Heiligabend zu Hause bei seiner Familie sein. Als die junge Kate Bishop (Hailee Steinfeld) dann auf den Plan tritt, wird die Sache noch komplizierter.

Bishop wird nach Barton wahrscheinlich in die Fußstapfen von Hawkeye treten, immerhin werden die Avengers schon seit geraumer Zeit mit neuen Rollen bestückt. In Hawkeye tritt auch Black Widows Schwester (gespielt von Florence Pugh) auf, die später wahrscheinlich anstelle von Natasha Romanoff gegen Bösewichte kämpfen wird.

Elfen auf Netflix

Streamt Elfen ab jetzt auf Netflix.

Die dänische Serie Elfen lässt Weihnachtsstimmung auch bei Netflix aufkommen: Eine Familie fährt zu Weihnachten in den Urlaub auf eine Insel – seltsam dabei ist allerdings ein hoher Drahtzaun, der das Dorf auf der Insel umgibt. Die Tochter der Familie findet indessen ein bizarres, verletztes Wesen und macht sich schließlich auf, den schaurigen Wald hinter dem Zaun zu erkunden.

Elfen ist eine dunkle Weihnachtsgeschichte, die schon im Trailer hochwertig aussieht:

Netflix: Offizieller Trailer zu Elves

Burning auf Amazon Prime Video

Streamt Burning ab jetzt auf Amazon Prime Video.

Das koreanische Mystery-Drama Burning ist zwar schon 2018 erschienen, hat im Laufe der Zeit aber etliche Preise abgestaubt und ist ohne Frage einen Blick wert, falls ihr den Film noch nicht kennt: In Burning wird der gerade arbeitslos gewordene Jungsu von einem Mädchen aus seinem Dorf darum gebeten, auf ihre Katze aufzupassen, während sie nach Afrika verreist. Als sie zurückkommt, bringt sie den charismatischen Ben mit – der Jungsu aber alsbald von einem bizarren Hobby berichtet.

Streaming-Tipp auf Netflix: Falls ihr noch nicht in Arcane (2021) auf Netflix reingeschaut habt, solltet ihr das nachholen – die animierte Fantasy-Serie ist nicht nur originell, sondern auch fesselnd und hochwertig produziert. Empfehlung!