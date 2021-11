Selbst Superhelden fahren jetzt E-Auto: Passend zum neuen Film „Spider-Man: No Way Home“ hat Hyundai den Marvel-Helden in einem Ioniq 5 nach New York kutschieren lassen. So soll die Reichweite des E-Autos demonstriert werden.

Spider-Man: Hyundai packt Superhelden ins E-Auto

Im Dezember 2021 soll „Spider-Man: No Way Home“ in den Kinos anlaufen. Erste Trailer haben schon vermuten lassen, dass Hyundais Ioniq 5 prominent im Film vertreten sein wird. Nun hat der Autobauer einen eigenen Spot veröffentlicht, in dem der Superheld auf ein E-Auto umsteigen muss. Fernab von New York und seinen Wolkenkratzern, an denen sich Spider-Man sonst entlang hangelt, muss der Marvel-Held kurzfristig umdenken. Statt zu Fuß zu gehen, kommt der Hyundai Ioniq 5 vorbei. Die 300 Meilen nach New York können also elektrisch überwunden werden.

Hyundai zufolge kann der Ioniq 5 bis zu 481 Kilometer mit einer Akkuladung bewältigen. Auch der Ladevorgang gestaltet sich recht zügig. Offiziellen Angaben zufolge kann eine Reichweite von 100 Kilometer in weniger als fünf Minuten erreicht werden, falls eine entsprechende Ladesäule für das „Highspeed-Laden“ zur Verfügung steht. Von 10 auf 80 Prozent Akkukapazität kommt das Elektroauto über die 800-Volt-Technologie in 18 Minuten. Die Beschleunigung von 0 auf 100 ist in 5,2 Sekunden möglich (Quelle: Hyundai).

Spider-Man im E-Auto: Das Video von Hyundai.

Hyundai Ioniq 5: Spider-Man im E-Auto

Zur Serienausstattung des E-Autos von Hyundai gehören LED-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten im modernen Pixel-Design. Ein digitales Cockpit und Navigationssystem steht jeweils mit einem 12,25-Zoll-Display bereit. Auch an ein Solardach wurde bei der Herstellung gedacht. So erzeugter Strom landet in der Starterbatterie und der Hochspannungsbatterie.

Hyundai Ioniq 5: E-Auto kostet 41.900 Euro

In Deutschland ist der Hyundai Ioniq 5 in der Grundausstattung für 41.900 Euro zu bekommen. Über die Umweltprämie kann der Preis auf 32.330 gedrückt werden.