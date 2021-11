Mehr als 4 Jahre mussten Fans warten, nun ist es endlich soweit: Über den Nintendo eShop können sich alle Switch-Besitzer kostenlos die offizielle Twitch-App herunterladen. Die Software erlaubt es, Streams live auf der Handheld-Konsole anzuschauen. Doch auf eine wichtige Funktion müssen Switch-Spieler verzichten.

Nintendo Switch Facts

Twitch: Streaming-App landet nach 4 Jahren auf der Switch

Wer Video-Content auf der Switch konsumieren will, der konnte bislang lediglich auf die YouTube-App zurückgreifen. Nun betritt ein neuer Mitstreiter den Ring, denn ab sofort könnt ihr euch über den Nintendo eShop die offizielle Twitch-App auf der Switch installieren, um damit die Livestreams von tausenden Streamern anzugucken.

Auch neu: die OLED-Switch! Doch für wen lohnt sich der Umstieg auf das verbesserte Modell? Wir verraten es euch im Video:

Nintendo Switch: So schlägt sich die OLED-Version Abonniere uns

auf YouTube

Chat-Funktion funktioniert nur auf Umwegen

Nachdem ihr euch in der App eingeloggt habt, steht euch grundsätzlich der gleiche Funktionsumfang zur Verfügung, den ihr auch von anderen Plattformen kennt. So könnt ihr sofort erkennen, welcher Streamer, dem ihr folgt, gerade eine Live-Übertragung am Laufen hat, den Stream aufrufen und anschauen. Zudem könnt ihr euch auch die Übersichtsseiten der jeweiligen Streamer zu Gemüte führen und dort alle Informationen einsehen.

Auch Clips können über die App angezeigt werden. Alle Funktionen stehen euch sowohl auf dem großen Bildschirm im Dock-Modus als auch mobil im Handheld-Modus zur Verfügung.

Eine Funktion der Twitch-App auf der Switch wirkt jedoch nicht sonderlich durchdacht: die Benutzung des Chats. Um an der Unterhaltung während des Streams teilzunehmen, müsst ihr einen QR-Code, der auf dem Bildschirm der Switch erscheint, mit eurem Smartphone einscannen. Dieser führt euch zum „Companion Experience“-Programm der App weiter, das euch erlaubt, den Chat über das Smartphone zu benutzen. Mit der Switch hingegen könnt ihr nicht direkt am Chat teilnehmen.

Die Einführung der Twitch-App für die Switch dürfte viele Nintendo-Fans freuen. Doch worauf die meisten Spieler noch eher warten, dürfte eine Netflix-App für die Handheld-Konsole sein. Vor allem nach der Einführung der OLED-Switch würde sich das lohnen. Bislang scheint es jedoch keinerlei Bestrebungen zu geben, den Streaming-Service auch für Nintendos Handheld-Konsole verfügbar zu machen.