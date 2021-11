Spotify-Kunden müssen sich auf eine kleine, aber dennoch wichtige Umstellung gefasst machen: Popstar Adele hat wohl durchgesetzt, dass Lieder eines Albums nur noch in der vorgesehenen Reihenfolge abgespielt werden – ohne Shuffle-Funktion.

Spotify Facts

Spotify: Adele drängt Shuffle-Funktion zurück

Popstar Adele hat sich allem Anschein nach mit einer Forderung gegenüber dem Musik-Streaming-Dienst Spotify durchgesetzt. Ab sofort sollen die Songs eines Albums standardmäßig in der Reihenfolge abgespielt werden, die Künstler selbst festgelegt haben. Auf die sonst übliche Shuffle-Funktion wird größtenteils verzichtet. Die zufällige Song-Wahl steht aber dennoch weiter zur Verfügung.

Bisher wurde bei der Anzeige eines Albums auf Spotify ein kleines Zufallswiedergabe-Symbol innerhalb der größeren Play-Schaltfläche angezeigt. So spielt Spotify die Titel des Albums in einer zufälligen Reihenfolge ab, was nicht in jedem Fall von allen Nutzern und Künstlern so gewollt ist. Jetzt werden Lieder in der Albumansicht in vorgesehener Reihenfolge abgespielt – sofern Kunden über ein Premium-Abonnement verfügen.

Im Video: Mit diesen Tipps holt ihr noch mehr aus Spotify heraus.

So holt ihr mehr aus Spotify raus Abonniere uns

auf YouTube

Die Shuffle-Funktion lässt sich nun nur noch über die Einzelansicht eines Songs zurückbringen und steht so deutlich weniger prominent zur Verfügung. Bei Twitter bedankt sich Adele bereits für die Umstellung: „Wir erstellen unsere Alben nicht ohne Grund mit so viel Sorgfalt und Bedacht. Unsere Kunst erzählt eine Geschichte und unsere Geschichten sollten so gehört werden, wie wir es beabsichtigen. Danke, Spotify, fürs Zuhören“ (Quelle: Adele bei Twitter).

Spotify: Shuffle-Änderung pünktlich zu Adele-Album

Der Zeitpunkt für die Änderung ist sicher kein Zufall, ist Adeles neues Album mit dem Titel „30“ doch erst vor wenigen Tagen bei Spotify gestartet. Der neue Song „Easy on Me“ hält bereits den Rekord für das am meisten gespielte Lied pro Tag bei Spotify.