Welchen Namen hat Kanye West aktuell? So viele Namensänderungen hat er hinter sich

Kanye West lässt bekanntlich kein Fettnäpfchen aus. Nun hat sich der Rapper wohl wieder einmal für einen neuen Namen entschieden.

Kanye West Namensänderung: neue, alte Masche

Bei Kanye West mussten wir schon öfters umdenken. Seit 2021 ist der Musiker offiziell als Ye unterwegs. Nun sind Dokumente aufgetaucht, die beweisen, dass der 48-Jährige wieder einmal eine Veränderung braucht und aktuell Ye Ye genannt werden will.

Page Six will die Geschäftsunterlagen, die Finanzmanager Hussain Lalani bei den Behörden eingereicht hat, gesehen haben. Dort tauchte nicht wie gehabt Ye West auf, sondern es war eindeutig von Ye Ye die Rede.

Beim Namen genannt

In der Geburtsurkunde des in Atlanta geborenen Sohnes afroamerikanischer Eltern steht der Name Kanye Omari West. Seine Mutter, Professorin für Anglistik, zog den im Gegensatz zu vielen anderen Rappern in gutbürgerlichen Verhältnissen aufgewachsenen Sohn allein groß. Schon als Grundschüler begann Kanye West zu rappen.

Bis ihm zum ersten Mal der Gedanke einer Namensänderung kam, verging deutlich mehr Zeit. 2021 beantragte der Rapper offiziell die Änderung seines bürgerlichen Namens in Ye, einer Kurzform von Kanye. Dem Antrag wurde richterlich in Los Angeles offiziell stattgegeben. Damals nannte der skandalträchtige Musiker nicht näher definierte persönliche Gründe für diesen Schritt.

Doppelte Namensänderung als Weg zur Selbstfindung?

Komplett zufrieden schien Kanye West mit seinem neuen Image nicht zu sein. Zwischenzeitlich blieb es nicht allein bei Ye. Der Rapper betitelte sich in den letzten Jahren auch als Yeezy, Saint Pablo, Yeezus oder The Louis Vuitton Don.

Schon vor einigen Jahren verriet Ye in einem Radio-Interview, worum es ihm eigentlich ginge. Das Wort Ye finde er so gut, weil es seiner Meinung nach das am häufigsten in der Bibel vorkommende Wort sei und dort „du“ bedeute. Auch das achte Studioalbum trug den Titel „Ye“ (via E! News).

Der Musiker versteht seinen Schritt als Widerspiegelung dessen, was er sei. Selbst produziert der Rapper fleißig Negativ-Schlagzeilen. Auch um seine Ehe mit Bianca Censori soll es nicht sonderlich gut stehen. Für die Presse gab es zuletzt Fotos des Paares auf Mallorca zu sehen (via T-Online).

Anfang Juni ließ der Rapper die Welt wissen, dass er seinen X-Account auflösen möchte. Vielleicht wird in Kürze ein Ye-Ye-Account folgen. Ob die Namensänderung nun ebenfalls offiziell werden soll, ist nicht bekannt. In Kalifornien gibt es dazu bestimmte Regeln. Zum Beispiel muss der Vorgang in der Presse angekündigt werden. Kanye West hat sich selbst bisher nicht öffentlich dazu geäußert.