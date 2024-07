Kanye West Tour: Konzerte vor den Weltwundern oder Karriereende?

Dass der US-Rapper gerne überrascht, ist bereits bekannt. Was sich Ye für seine nächsten Konzerte ausgedacht hat und ob es überhaupt wieder jemals zu einer Kanye West Tour kommt, verraten wir euch hier.

Schuhe, Klamotten, Musik, Häuser und die Liste wird immer länger, mit all den Bereichen, in denen Kanye West seine Finger im Spiel hat. Was sich die meisten seiner Fans jedoch wünschen, ist neue Musik von dem Rapper sowie eine Tour.

Stand Juli 2024 sind weder Konzerte noch eine Kanye West Tour angekündigt worden. Hier und da tritt der Musiker zwar mal wieder auf die große Bühne, eine richtige Tour gab es aber zuletzt 2016 mit der „The Saint Pablo Tour“. Diese wurde vorzeitig abgebrochen, da West gegen Ende der Tour weniger Musik spielte und eher lange Monologe über Personen wie Jay-Z und Mark Zuckerberg hielt. Kurz darauf begab sich der Künstler in ein Krankenhaus.

Kanye Wests Tourpläne für 2024 und 2025

2024 sollte eigentlich das Jahr für eine neue Tour von Ye werden – mit Beginn im Juni. Daraus wurde allem Anschein nach jedoch nichts. Und das, obwohl der Rapper seine Pläne für mögliche Venues geteilt hat. Mit dabei drei Weltwunder: die Pyramiden von Gizeh, die Christus-Statue in Rio de Janeiro und die Chinesische Mauer. West teilte seine Pläne in einer Story auf seinem Instagramprofil – mittlerweile ist diese nicht mehr verfügbar. Doch das Internet vergisst bekanntlich nie:

Weiterhin teilte West einen zusätzlichen Einblick in die Pläne für eine Tour zwischen 2024 und 2025, die unter anderem euch in Europa stattfinden sollte – aber nicht in Deutschland. In dem Story-Post teilt West ein Tabellendokument, in welchen die jeweiligen Konzertdaten und Städte mit ihren Venues aufgelistet sind. Darunter sind mehrere Städte in den USA und Kanada sowie Kairo, Sydney, Dubai, Lagos, Toyko und mehr.

In Europa finden laut dem Dokument vier Konzerte in London statt und zwei in Madrid. Nicht gerade ein Katzensprung für deutsche Fans. Allerdings würde diese Tour bereits seit Beginn des Sommers 2024 laufen. Eine Ankündigung seitens Kanye West gibt es aber seitdem nicht mehr.

Ye beendet seine musikalische Karriere – oder auch nicht?

Ein geteilter Chatverlauf zwischen Kanye West und Rich the Kid machte seine Runden auf X (ehemals Twitter) in welchem der erstere ankündigt seine Musikkarriere zu beenden. In der Nachricht hieß es:

I am retiring from professional music. Not sure what else to do.

Kanye wolle die professionelle Musikindustrie verlassen, da er nicht wisse, was in dieser noch gemacht werden könne. Der Post blieb knappe 30 Minuten auf der Plattform, bevor Rich the Kid diesen löschte und stattdessen die Trackliste für sein neues Album veröffentlichte. Alles also nur ein Marketingstreich?

Bei Kanye West kann man sich nie ganz sicher sein. Seine Entscheidungen können für manche als willkürlich und spontan gesehen werden, während andere ihn als strategisches Genie sehen. Auch warten Fans noch auf zwei weitere angekündigte Teile von „Vultures“. Was mit diesen passiert, ob sie kommen oder nicht und Kanye West doch noch auf Tour gehen wird, kann wohl niemand anderes als Ye persönlich wissen.

