Anastacia Tour 2025: Tickets für die Deutschlandkonzerte

Anastacia geht auf Tour und nimmt einige Städte in Deutschland und Österreich gleich mit. Wann und wo ihr Tickets für Anastacias Konzerte kaufen könnt und wo die Sängerin spielt, erfahrt ihr hier.

Anastacia hat ihre Jubiläumstour angekündigt. Genau 25 Jahre ist es her, dass ihr Debütalbum „Not That Kind“ das Licht der Welt entdeckt hat. Um den Release ordentlich zu feiern, will die amerikanische Sängerin mit ihrer „#NTK25 Tour“, die ihren Start im März 2025 hat, durch Europa reisen. Ganze 35 Konzerte sind bisher angekündigt, wovon sieben in Deutschland stattfinden. Tickets könnt ihr ab heute, den 3. Juli 2024, im Vor-Vorverkauf bekommen.

Anastacia live: „#NTK25 Tour“ Tickets im Vor-Vorverkauf

Um die Tickets vor allen anderen zu bekommen, könnt ihr im Vor-Vorverkauf ganze zwei Tage vor allen anderen an Karten für die Konzerte kommen. Besitzt ihr ein RTL+-Abo, welches ihr 30 Tage lang testen könnt, könnt ihr die RTL+ Prio Tickets in Kooperation mit der Telekom ab Mittwoch, den 3. Juli 2024 um 10 Uhr kaufen.

Seid ihr Telekom-Kunde, könnt ihr zu der gleichen Zeit MagentaMusik Prio Tickets für Anastacia ergattern. Zusätzlich müsst ihr noch einen Ticketmaster-Account erstellen.

Der allgemeine Verkaufsstart für die „#NTK25 Tour“ findet am Freitag, dem 5. Juli 2024 um 10 Uhr statt. Konntet ihr keine Prio-Tickets mehr ergattern, habt ihr noch die Möglichkeit, etwas vor dem allgemeinen Verkaufsstart, Karten zu bekommen. Der Ticketmaster Presale startet am Donnerstag, dem 4. Juli 2024 um 10 Uhr.

Anastacia live in Deutschland: Alle Konzerte

Mit sieben Shows deckt Anastacia Deutschland gut ab. Die Sängerin ist ab Ende März bis Mitte April in Deutschland live unterwegs:

Berlin, Tempodrom am 31.03.205

Leipzig, Haus am See am 02.04.2025

Düsseldorf, Mitsubishi Electric HALLE am 03.04.2025

Hannover, Kuppelsaal im HCC am 05.04.2025

Hamburg, CCH (Saal 1) am 06.04.2025

Nürnberg, Meistersingerhalle am 09.04.2025

Frankfurt am Main, Alte Oper (Grosser Saal) am 10.04.2025

Alle weiteren Tourdaten findet ihr entweder auf ihrer offiziellen Webseite oder in ihrem Instagram-Post:

