Die Ärzte live: Gibt es eine Tour 2025?

„Die bÄste Band der Welt“ spielte zuletzt 2024 live in Deutschland. Eine ausgedehnte Tour gab es nicht, stattdessen nur eine Handvoll Auftritte in der Heimatstadt Berlin. Wie sieht es 2025 aus? Kommen „Die Ärzte“ auf Tour?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links

Im vergangenen Jahr gab es ein Konzertwochenende unter dem Motto „OMG die ärzte LOL“ am Tempelhofer Feld sowie zwei „Generalproben“ im Festsaal Kreuzberg und Astra Kulturhaus. Zudem spielte die Band als Headline bei Rock am Ring und Rock im Park. Für 2025 sind keine Live-Termine von BelaFarinRod angekündigt.

Was machen Die Ärzte 2025?

Derzeit deutet nichts darauf hin, dass die Kult-Punks aus Berlin in diesem Jahr auf die deutschen Bühnen treten werden. Nachdem es aber in den letzten Jahren mehrere Open-Air-Auftritte gab, warten Fans sehnsüchtig auf eine neue Hallen-Tour. Für das Jahr 2020 waren zuletzt zahlreiche Auftritte in deutschen Hallen unter dem Motto „In The Äir Tonight“ geplant, aufgrund der Corona-Pandemie musste die Konzertreise aber ersatzlos gestrichen werden.

Wer es ohne die Mitglieder seiner Lieblings-Band gar nicht aushalten kann, hat ab Ende März immerhin die Gelegenheit, Bela B. auf der Bühne zu sehen. Es wird aber keine Solo-Tour geben. Stattdessen geht Bela B. Felsenheimer für den Release seines neuen Buchs „FUN“ auf Lesereise. Viele Termine sind bereits ausverkauft, es gibt aber für einzelne Veranstaltungen noch Tickets. Verfügbare Karten findet ihr über die Webseite von Bela. Das sind die Termine:

30.03.25 - Berlin - RBB Sendesaal (Ausverkauft)

31.03.25 - München - Deutsches Theater - TICKETS

05.04.25 - Frankfurt a. M. - Alte Oper (Ausverkauft)

06.04.25 - Mannheim - Altes Kino Franklin - TICKETS

07.04.25 - Köln - Flora (Ausverkauft)

08.04.25 - Nürnberg - Meistersingerhalle (Ausverkauft)

15.04.25 - Leipzig - Gewandhaus (Ausverkauft)

25.04.25 - Hamburg - Deutsches Schauspielhaus (Ausverkauft)

26.04.25 - Rostock - Volkstheater (Ausverkauft)

27.04.25 - Dresden - Staatsschauspiel (Ausverkauft)

29.04.25 - Graz (AT) - Orpheum - TICKETS

30.04.25 - Wien (AT) - Volkstheater (Ausverkauft)

05.05.25 - Basel (CH) - Volkshaus - TICKETS

06.05.25 - Zürich (CH) - Volkshaus - TICKETS

13.05.25 - Stuttgart - Theaterhaus - TICKETS

16.05.25 - Mainz - Staatstheater - TICKETS

07.06.25 - Kassel - Staatstheater - TICKETS

08.06.25 - Beverungen - OBS Festival - TICKETS

Im Herbst gibt es weitere Termine:

01.10.25 - Potsdam - Nikolaisaal - TICKETS

02.10.25 - Hannover - Pavillon - TICKETS

03.10.25 - Münster - Theater - TICKETS

05.10.25 - Bremen - Die Glocke - TICKETS

06.10.25 - Bielefeld - Lokschuppen - TICKETS

07.10.25 - Norderstedt - Kulturwerk am See - TICKETS

09.10.25 - Erfurt - Zentralheize - Tickets ab 14.06.25

12.10.25 - Oldenburg - Kulturetage - TICKETS

13.10.25 - Lübeck - Kolosseum - TICKETS

14.10.25 - Kiel - metro-Kino - TICKETS

10.11.25 - Heilbronn - Theater - TICKETS

11.11.25 - Salzburg (AT) - ARGEkultur - TICKETS

13.11.25 - Linz (AT) - Landestheater - TICKETS

19.11.25 - Düsseldorf - Schauspielhaus - (Ausverkauft)

25.11.25 - Schaan (LI) - TAK Theater - TICKETS

26.11.25 - Ulm - Roxy - TICKETS

27.11.25 - Augsburg - Puppenkiste - TICKETS

Das letzte Album „Dunkel“ erschien im September 2021. Noch gibt es keine Informationen darüber, ob neue Songs in Arbeit sind oder ein neues Die-Ärzte-Album 2025 erscheinen könnte.

„Die Toten Hosen“ sind in ihren Planungen weiter. Hier gibt es bereits für den Spätsommer 2025 einige Live-Termine.

