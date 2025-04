Chris Brown live: Tickets und Termine für die 2025 Tour

Im Sommer 2025 kommt Chris Brown mit seiner Tour für zwei Konzerte nach Deutschland. Alles, was ihr zu der „Breezy Bowl XX“ Tour wissen müsst und wann die Tickets in den Vorverkauf gehen, erfahrt ihr hier.

„Breezy Bowl XX Tour“: Termine und Tickets für Chris Browns Shows

Zusammen mit seinem Support-Act Bryson Tiller kommt der US-Musiker für zwei Open-Air-Konzerte nach Deutschland:

11. Juni 2025: Hamburg, Volksparkstadion

13. Juni 2025: Frankfurt am Main, Deutsche Bank Park

Wer Tickets für die Deutschlandkonzerte im Presale ergattern will, sollte ab Mittwoch, den 2. April 2025 um 10 Uhr ein Auge auf Ticketmaster werfen. Um an dem Presale teilzunehmen, braucht ihr lediglich einen Ticketmaster-Account. Habt ihr den Presale verpasst, findet ihr einen Tag später weitere Tickets im Vorverkauf bei Livenation im Angebot. Die Warteräume für beide Verkaufstage öffnen jeweils 15 Minuten vor dem Verkaufsstart – also um 9:45 Uhr.

2. April 2025, 10 Uhr: Ticketmaster Presale

3. April 2025, 10 Uhr: Livenation Vorverkauf

Zusätzlich spielt Brown einige weitere Termine im europäischen Raum:

8. Juni 2025: Amsterdam, Niederlande

15. Juni 2025: Manchester, England

19. Juni 2025: Cardiff, Wales

21. Juni 2025: London, England

26. Juni 2025: Birmingham, England

28. Juni 2025: Dublin, Irland

1. Juli 2025: Glasgow, Schottland

5. Juli 2025: Paris, Frankreich

Mit der „Breezy Bowl XX Tour“ feiert Brown das 20. Jubiläum seines Debütalbums „Chris Brown“. Innerhalb der vergangenen 20 Jahre hat Brown elf Tourneen als Headliner gespielt – zwölf, wenn ihr die 2025-Tour mitzählt.



Zuletzt hat der Musiker 2024 sein Album „11:11:“ herausgebracht:

Neben Chris Brown gibt es einige weitere Künstler, die noch 2025 nach Deutschland kommen:

