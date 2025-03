Tokio Hotel Tour 2026: Tickets im Vorverkauf & Termine

Tokio Hotel sind aktuell auf Hallen-Tour in Deutschland. Schon 2026 geht es mit neuen Terminen weiter. Der Vorverkauf für die Tokio-Hotel-Konzerte beginnt heute. Wann startet der Pre-Sale und wo treten Bill, Tom & Co. im kommenden Jahr in Deutschland auf?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der Vorverkauf für die Tokio-Hotel-Tickets startet bereits heute, am Donnerstag, den 20. März, um 15:00 Uhr. Zuschlagen könnt ihr bei Eventim. Die Karten für die aktuelle Hallen-Tour sind ausverkauft.

Anzeige

Tokio Hotel Tour 2026: Das sind die Termine

Die Konzertreise im Jahr 2026 beginnt im November. Dann werden Tokio Hotel bei 7 Terminen live auf den Bühnen in Deutschland stehen. In diesen Städten könnt ihr „Durch den Monsun“ und weitere Hits genießen:

01.11.2026: Hamburg, Barclays-Arena

05.11.2026: Frankfurt, Festhallte

07.11.2026: Berlin, Uber Arena

08.11.2026: Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung

13.11.2026: Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

16.11.2026: München, Olympiahalle

19.11.2026: Düsseldorf, PSD Bank Dome

Anzeige

Bereits in diesem Frühjahr gibt es diese Live-Termine:

04.03.2025 – Ludwigsburg, MHP-Arena

06.03.2025 – Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle

07.03.2025 – Köln, Palladium

21.03.2025 – Leipzig, Haus Auensee

22.03.2025 – Hannover, Swiss Life Hall

27.03.2025 – Berlin, Verti Music Hall

28.03.2025 – Hamburg, edel-optics.de Arena

Anzeige

Tokio Hotel: Aktuelles Album & Setlist beim letzten Konzert

Auf der kommenden Tour wird es sicherlich die großen Hits vom Debüt-Album „Schrei“ aus dem Jahr 2005 geben, darunter natürlich auch „Durch den Monsun“. Es werden aber auch neue Tracks zu hören sein. Das letzte Album „2001“ erschien im Vorjahr. Ihr könnt es hier anhören:

Derzeit sind Tom, Bill und Co, bereits in Europa unterwegs. Diese Songs waren beim Konzert vom 19. März 2025 in Warschau in der Setlist:

Miss It (At All) Darkside of the Sun The Heart Get No Sleep Girl Got a Gun Love Who Loves You Back Hands Up Feel It All Home Easy Just a Moment (akustisch) In Your Shadow (I Can Shine) (akustisch) Rette mich Fahr mit mir (4x4) (Kraftklub Cover) Fata Morgana (NIna Chuba Cover) World Behind My Wall Spring nicht Careless Whisper (George Michael Cover) What If Colors of the Wind (Alan Menken & Stephen Schwartz Cover) White Lies Durch den Monsun Great Day

Quelle: Setlist.fm

Die Band ist zwar bereits seit 2 Jahrzehnten auf den Bühnen dieser Welt, hat aber lange noch nicht genug. So heißt es zur Tour 2026:

Diese Tour wird unser bisher größtes Live-Erlebnis. Wir haben in den letzten Jahren unvergessliche Konzerte gespielt, aber diesmal heben wir alles auf ein neues Level. Das Bühnenbild, die Produktion und die Setlist – alles wird außergewöhnlich! Tokio Hotel bei Eventim zur anstehenden Tour 2026

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.