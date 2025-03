Lollapalooza 2025 in Berlin: Tickets, Line-up und Termine

Die Festivalsaison startet im Sommer und das Lollapalooza kommt zurück nach Berlin. Hier bekommt ihr alle Infos zur Anreise, zu den Tickets und zum Line-up des Lollapalooza.

Auch 2025 kehrt das Lollapalooza zurück und feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Vom 12. bis 13. Juli 2025 erlebt ihr das Festival im Olympiastadion und dem Olympiapark in Berlin.

Das Lollapalooza Line-up 2025

Wie jedes Jahr findet das Lollapalooza an einem Wochenende statt. Damit ihr euren Lieblings-Act nicht verpasst, schaut vorher nach, wann er auftritt:

Samstag

Justin Timberlake

Gracie Abrams

Armin van Buuren

Ive

The Last Dinner Party

Dom Dolla

Ashnikko

Artemas

Magdalena Bay

Mahmut Orhan

Mark Ambor

BUNT.

Nora en Pure

Flo

Benjamin Ingrosso

Ritter Lean

Avaion

Confidence Man

Inji

Issey Cross

Mico

Remy Bond

Jordan Prince

Kapa Tult

Sonntag

j-hope

RAYE

Benson Boone

Brutalism 3000

Shaboozey

Royel Otis

John Summit

Mother Mother

Argy

Sofi Tukker

Miss Monique

Anna

Joey Valence & Brae

Neil Frances Present Club NF

Ca7riel & Paco Amoroso

Bigxthaplug

Wasia Project

Alessi Rose

Frankie Stew & Harvey Gunn

Almost Monday

Last Train

Skiy

Filly

Tickets für das Lollapalooza

Es gibt verschiedene Ticketvarianten für das Lollapalooza, aus denen ihr wählen könnt. Egal ob ihr also das gesamte Wochenende auf dem Festivalgelände verbringen wollt oder doch nur an einem bestimmten Tag teilnehmen wollt – es gibt das passende Ticket für euch.



Zusätzlich wird bei den Ticketpreisen auf euer Alter geachtet. Seid ihr über 16 Jahre alt, zahlt ihr den regulären Preis. Zwischen 12 und 15 Jährige zahlen einen ermäßigten Preis, während Kinder unter 12 gratis auf das Lollapalooza können. Wer zwischen 2005 und 2006 geboren wurde und in Deutschland wohnt, kann Gebrauch vom KulturPass machen.

Im Folgenden listen wir euch alle Ticketvarianten für das Lollapalooza auf:

Tickets für das gesamte Wochenende

Regular Weekend Ticket Ab 199 Euro Ab 16 Jahren Teen Weekend Ticket Ab 99 Euro Nur für 12-15 Jährige Kids Ticket Gratis Nur für 0-11 Jährige. Nur als Add-on beim Kauf eines Erwachsenentickets verfügbar. Comfort Weekend Ticket Ab 279 Euro Ab 16 Jahren Fastlane-Eingang, Zugang zum Comfort-Outdoor-Bereich, Comfort-Tribüne, kostenlose Garderobe, mobile Ladestationen, kostenfreie Wasserstationen im Outdoor-Bereich, Concierge-Service vor Ort VIP Weekend Ticket Ab 449 Euro Ab 16 Jahren Fastlane-Eingang, VIP-Bereich (outdoor und im Stadion), VIP-Tribüne und Sitzplätze, kostenlose Garderobe, mobile Ladestationen, kostenfreie Wasserstationen im Outdoor-Bereich, Concierge-Service vor Ort und VIP Team, VIP-Pass Escort Ticket Gratis beim Erwerb eines kostenpflichtigen Tickets für die Person mit Behinderung KulturPass Ab 5 Euro Für alle in Deutschland wohnende Personen, die 2005/6 geboren sind und Inhaber eines KulturPasses sind.

Tickets für Samstag oder Sonntag

Regular Day Ticket Ab 119 Euro Ab 16 Jahren Comfort Day Ticket Ab 159 Euro Ab 16 Jahren Fastlane-Eingang, Zugang zum Comfort-Outdoor-Bereich, Comfort-Tribüne, kostenlose Garderobe, mobile Ladestationen, kostenfreie Wasserstationen im Outdoor-Bereich, Concierge-Service vor Ort VIP Day Ticket Ab 249 Euro Ab 16 Jahren Fastlane-Eingang, VIP-Bereich (outdoor und im Stadion), VIP-Tribüne und Sitzplätze, kostenlose Garderobe, mobile Ladestationen, kostenfreie Wasserstationen im Outdoor-Bereich, Concierge-Service vor Ort und VIP-Team, VIP-Pass



Die Preise der kostenpflichtigen Tickets können je nach Verkaufsphase variieren. Stand März 2025, befinden sich die meisten Tickets bereits in der zweiten Verkaufsphase, und sind dementsprechend preislich gestiegen. Weitere Informationen zu den Tickets findet ihr auf der offiziellen Seite des Festivals.

Infos zur Anreise

Da das Festival mitten in der Hauptstadt stattfindet, wird von einer Anreise mit dem Auto abgeraten. Zusätzlich versteht sich das Lollapalooza als autofreies Festival, weswegen es in der Nähe des Festivalgeländes keine Parkplätze gibt. Wer nur jemanden mit dem Auto absetzen möchte, kann dies mit dem sogenannten „Kiss & Ride“ machen. Hierfür wird eine Halteverbotszone in der Flatowallee verwendet. Mehr Informationen dazu findet ihr hier. Grundsätzlich wird euch empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

