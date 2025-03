Spotify-Playlist für Konzerte in der Nähe: So findet ihr die Auftritte

Ihr habt Lust auf ein Live-Event, aber gar keine Übersicht, welche Acts in eure Nähe kommen? Oder ihr habt bereits eine Ladung an Konzert-Tickets im Schrank und wollt euch einhören? Spotify liefert euch nun die passende Playlist. In der Konzert-Wiedergabeliste findet ihr Songs von Künstlern, die in den kommenden Tagen und Wochen in eurer Umgebung live auftreten werden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Spotify: Playlist für Konzerte in der Nähe – so findet ihr die Live-Events

Die Konzert-Playlist findet ihr im „Suche“-Abschnitt in der Spotify-App. Wählt dort den Bereich „Live-Events“ aus. Stellt sicher, dass die Spotify-App auf den Gerätestandort zugreifen kann, damit euch Konzerte in der Nähe angezeigt werden. Im Live-Events-Bereich findet ihr unter der Überschrift „Entdecke Konzerte in deiner Nähe“ den Einstieg zur Wiedergabeliste „Konzerte in deiner Nähe“.

Anzeige

So holt ihr mehr aus Spotify raus Abonniere uns

auf YouTube

Wie von Spotify bekannt, ist die Playlist individualisiert. Das heißt, euch werden nicht wahllos Songs von Künstlern mit anstehenden Terminen in eurer Umgebung angezeigt. Stattdessen findet ihr hier Lieder, die auf eurem bisherigen Hörverlauf basieren. Bei jedem Titel gibt es einen Pfeil-Button. Einmal angetippt, wird euch der Konzert-Termin und die Location angezeigt. So könnte die Liste bei euch aussehen:

Die Playlist zeigt an, wer bei euch live spielen wird. (© Screenshot GIGA)

Anzeige

Habt ihr Lust auf das Event, tippt das Datum an, um auf die Übersichtsseite zum Event zu gelangen. Bei einigen Veranstaltungen könnt ihr hierüber auch direkt zum Ticket-Vorverkauf gelangen. Alternativ schaut ihr bei Eventim, Ticketmaster und Co. nach dem Konzert.

Spotify bringt euch zu Konzerten eurer Lieblings-Bands

Sind Push-Benachrichtigungen aktiviert, erhaltet ihr eine Information, sobald ein zu euch passendes Event in eurer Nähe angekündigt wurde. Auf der Veranstaltungsseite gibt es zudem „Teilen“-Buttons. So könnt ihr Freunde über den Termin informieren und euch gegebenenfalls für das Event verabreden. Die Konzert-Playlist wird jeden Mittwoch aktualisiert. Dabei werden jeweils 30 Songs ausgesucht. Das sagt Spotify zu der neuen Konzert-Funktion:

Es gibt nichts Schlimmeres, als zu erfahren, dass dein Lieblingskünstler letzte Woche in deiner Stadt aufgetreten ist. Concerts Near You löst genau dieses Problem. Diese neue Playlist macht es nicht nur einfacher für Fans, Konzerte in ihrer Nähe zu finden, sondern bietet Künstlern auch eine leistungsstarke Möglichkeit, mehr Tickets zu verkaufen und ihre Shows mit den Menschen zu füllen, die ihre Musik am meisten lieben. Charlie Hellman, Vice President, Global Head of Music Product bei Spotify

Anzeige

Spotify arbeitet immer wieder an neuen Funktionen für Musik-Fans. Neben einem HiFi-Abo, das bereits seit Jahren ersehnt wird, soll es bald eine „Superfan“-Option mit exklusiven Features geben, etwa einem Vorab-Zugang für bestimmte Alben.