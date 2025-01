Spotify Superfan: Was steckt dahinter?

Musik-Fans warten seit langem auf ein HiFi-Abonnement. Möglicherweise gibt es beim Musik-Streaming-Dienst bald aber eine andere neue Abo-Option mit dem Namen „Superfan“. Was steckt dahinter?

Spotify: Was soll das Superfan-Abo sein?

Bislang gibt es noch keine offizielle Ankündigung zu neuen Modellen. Die Angaben zu „Spotify Superfan“ gehen auf einen Bericht von „The Verge“ zurück. Dort bezieht man sich auf einen neuen Vertrag mit dem Major-Label „Universal Label“. Die Vereinbarung könnte auf ein neues Spotify-Angebot hinauslaufen, bei dem es nicht nur wie schon lange gewünscht eine Wiedergabe in „Dolby Audio“ geben soll, sondern weitere exklusive Features. Dazu soll unter anderem das gehören:

Früherer Zugang zu Musik von bestimmten Künstlern

zu Musik von bestimmten Künstlern Bevorzugter Zugang zu Deluxe-Editionen

Einladungen zu Listening-Sessions neuer Alben

neuer Alben Frage-und-Antwort-Sessions mit Künstlern

So eine Abo-Option ist demnach nicht ausschließlich an audiophile Nutzer gerichtet, die Musik in der höchsten Qualität ins Ohr bringen möchten. Stattdessen werden hier gezielt Künstler, Musiker und Bands in den Vordergrund gestellt. Mit so einer Abo-Option würde sich Spotify von der Konkurrenz rund um Tidal und Apple Music abheben.

Spotify und Universal: „Streaming 2.0“

In der öffentlichen Mitteilung zur neuen Vereinbarung zwischen Universal und Spotify gibt es nur eine vage Aussicht auf die Pläne. Dort kündigt man die „nächste Ära der Streaming-Innovation“ an. Es ist dort bereits von neuen Bezahl-Optionen die Rede, ohne näher auf die Kosten oder Inhalte einzugehen. Auch Nicht-Musik-Inhalte sollen bei Spotify gestärkt werden. Zur Universal Music Group gehören namhafte Acts wie Taylor Swift, Elton John und Billie Eilish.

Sir Lucian Grainge, CEO der Univeral Music Group verspricht sich durch die Vereinbarung mit Spotiy weiterhin eine „bessere Monetarisierung für Künstler und Songwriter“ sowie ein „verbessertes Produktangebot für Verbraucher“.

