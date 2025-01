Netflix offline schauen: So ladet ihr Filme & Serien herunter

Mit der Download-Funktion von Netflix könnt ihr viele der Inhalte des Streamingdienstes auf euer Gerät herunterladen und so auch offline genießen. So wird die lange Bahnfahrt sehr viel unterhaltsamer und das WLAN-Problem im Schlafzimmer nicht mehr durch ruckelnde Streams veranschaulicht. Wie ihr Filme und Serien in der Netflix-App auf dem Apple- und Android-Geräten herunterladet, wie ihr diese ausfindig macht und was ihr sonst beachten müsst, erfahrt ihr hier.

Netflix bietet viele Filme, Serien und Shows auch zum Download an, darunter auch einige der lizenzierten Inhalte. Wer sein Gerät vorsorglich mit mehreren Folgen oder Filmen belädt, muss so unterwegs nicht auf das „kostbare“ Datenvolumen zugreifen. Aber auch wenn das WLAN nicht überall im Haus oder auf dem Hotelzimmer perfekt funktioniert, hat man durch den Download eine Möglichkeit, seine Serie ohne nerviges Buffern oder Ruckler zu genießen.

Limits bei Netflix-Downloads & Geräten

Bei den Downloads gibt es einige Limitierungen. Aus lizenzrechtlichen Gründen können nicht alle Inhalte auf Netflix heruntergeladen werden. Die Inhalte, die zum Download verfügbar sind, haben neben ihrer Beschreibung ein entsprechendes Pfeil-Symbol ↓ .

Darüber hinaus gibt es bei einigen Filmen und Serien Download-Limits, die bestimmen, wie oft und wie viele Inhalte ihr eines Lizenzinhabers herunterladen könnt. Die Anzahl der Geräte und Downloads ist außerdem an eure Abo-Stufe geknüpft. Mehr dazu lest ihr hier:

Keine Downloads mehr in der PC-App

Seit Mitte 2024 werden Downloads mit der neuen Version der PC-App nicht mehr unterstützt. Eine Begründung für diesen Schritt hat Netflix nicht gegeben und äußert sich in ihrem Hilfe-Center wie folgt:

„Es gibt eine neue Netflix-App für Windows mit Unterstützung für Live-Events, verbesserter Streaming-Qualität, Kompatibilität mit werbefinanzierten Abos und mehr. Obwohl Downloads nicht mehr unterstützt werden, können Sie sich Serien und Filme auf einem unterstützten Mobilgerät weiterhin offline ansehen.“ Netflix

So funktioniert der Download

Inhalte zum Download finden

Um euch alle herunterladbaren Inhalte anzeigen zu lassen, geht ihr wie folgt vor:

Öffnet die App auf eurem Handy oder Tablet und wählt euer Profil aus (falls ihr mehrere angelegt habt). Auf der Startseite (Haus-Symbol) tippt ihr oben auf „Kategorien“. Wählt hier aus dem Menü „Zum Download verfügbar“ aus. Jetzt werden euch alle Inhalte von Netflix angezeigt, die ihr herunterladen könnt.

Serien & Filme bei Netflix herunterladen

Die Download-Funktion für Serien und Filme aus dem Netflix-Angebot gibt es in der App für Apple- und Android-Geräte.

Um einen Film oder einzelne Folgen herunterzuladen, müsst ihr die Titelseite des jeweiligen Inhalts aufrufen. Wenn der Inhalt zum Download verfügbar ist, sollte an der Titelbeschreibung ein Pfeil-Symbol ( ↓ ) bzw. ein Herunterladen-Button angezeigt werden.

Bei Serien findet ihr zusätzlich die Option „Staffel X herunterladen“ oder „X Folgen herunterladen“ (wenn noch nicht alle Folgen der Staffel veröffentlicht wurden). Sobald ihr das Herunterladen-Symbol anwählt, wird der Inhalt zur Offline-Nutzung auf euer Gerät geladen. Die heruntergeladenen Filme und Serienfolgen findet ihr unter „Mein Netflix“ → „Downloads“. Um den Inhalt wieder zu löschen, müsst ihr in eurer Download-Übersicht das blaue Haken-Symbol und dann „Download löschen“ auswählen.

Überall, wo ihr ein Download-Symbol findet, könnt ihr die Inhalte herunterladen. Sollte kein Symbol angezeigt werden, könnt ihr die entsprechende Serie oder den Film leider nicht zum Offline-schauen downloaden (© Screenshot GIGA)

In den App-Einstellungen könnt ihr unter dem Menüpunkt „Downloads“ übrigens auch die Videoqualität einstellen, Smart-Downloads (de)aktivieren und alle Downloads auf einmal löschen. Auf den Mobilgeräten findet ihr hier auch noch die Optionen, um Inhalte auch mit dem Mobilfunknetz herunterzuladen und den Speicherort (Intern oder SD-Karte) anzupassen.

Wenn ihr beim Download von Inhalten bei Netflix eine Fehlermeldung erhaltet, helfen wir euch an dieser Stelle weiter:

