Top 13 berühmte Disney-Paare: Diese Figuren passen perfekt zusammen

© IMAGO / Mary Evans 10 / 15

Anzeige

From Friends to lovers: Simba und Nala sind in ihrer Kindheit beste Freude. Nach Jahren der Trennung treffen sie sich wieder, und ihre Verbindung vertieft sich schnell. Gemeinsam überwinden sie Herausforderungen und erkennen ihre wahre Liebe, die letztendlich zur Wiederherstellung des Königreichs führt.