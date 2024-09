Unvergesslich: Diese 14 Disney-Prinzen begeistern uns bis heute

© Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de 7 / 16

Anzeige

Die meiste Zeit ist der verfluchte Prinz in „Die Schöne und das Biest“ als furchteinflößendes Monstrum zu sehen. Doch dahinter verbirgt sich Prinz Adam, der von einer Frau verflucht wurde. Durch Belles Liebe kann er sich in letzter Sekunde in den jungen Prinzen, der er vorher war, zurückverwandeln. Auch diese Figur ist alles andere als ein typischer Märchenprinz: Einst schaute Prinz Adam auf andere herab und auch als Biest hatte er eine durchaus ambivalente, wenn auch liebevolle Persönlichkeit.