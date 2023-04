Zwar bietet Netflix eine Offline-Funktion an, wie bei den meisten Sachen im Leben, gibt es aber auch hier Grenzen. Wenn ihr das Download-Limit von Netflix überstrapaziert habt, sollte der Streamingdienst euch eine Meldung anzeigen. Was die Meldung genau bedeutet und was ihr tun könnt, wenn ihr „zu viel“ heruntergeladen habt, zeigen wir hier.

Download-Limit ist nicht gleich Download-Limit: Je nachdem, was, wo und wie oft ihr etwas heruntergeladen habt, gibt es unterschiedliche Meldungen von Netflix:

„Sie haben Downloads auf zu vielen Geräten“

Die Anzahl der gleichzeitig verwendbaren Geräte gilt auch für den Download von Inhalten. Je nachdem welches Netflix-Abo ihr also abgeschlossen habt, könnt ihr maximal auf einem (Basis), zwei (Standard) oder vier (Premium) Geräten etwas herunterladen.

Wenn ihr auf einem weiteren Gerät Inhalte herunterladen wollt, müsst ihr zuvor die Serien und Filme auf einem anderen Gerät löschen, auf dem sich noch heruntergeladene Inhalte befinden.

Wenn ihr die Inhalte nicht mehr löschen könnt, weil ihr ein Gerät verloren habt oder es gestohlen wurde, könnt ihr es unter folgendem Link von eurem Netflix-Account trennen.

„Sie haben zu viele heruntergeladene Videos“

Aus lizenzrechtlichen Gründen kann der Streamingdienst nur eine begrenzte Anzahl an gleichzeitigen Downloads eines Studios anbieten. Bei der Meldung: „Sie haben zu viele heruntergeladene Videos. Bitte löschen Sie ein Video und versuchen Sie es erneut“, habt ihr diese maximale Anzahl an gleichzeitig heruntergeladenen Inhalten erreicht. Erst wenn ihr andere Videos, die der gleichen Lizenzvereinbarung unterliegen, gelöscht habt, könnt ihr den gewünschten Inhalt herunterladen.

Das bedeutet, dass ihr von einer bestimmten Serie immer nur eine gewisse Zahl an Folgen herunterladen dürft. Wenn ihr mehr herunterladen wollt und die oben genannte Netflix-Meldung erhaltet, müsst ihr zuvor die bereits angesehenen Episoden aus den Downloads löschen, um weitere herunterladen zu können.

„Sie haben das jährliche Download-Limit für dieses Video erreicht“

Aus lizenzrechtlichen Gründen kann Netflix den Download bestimmter Serien und Filme nur begrenzt anbieten. Wenn ihr das jährliche Download-Limit erreicht habt, könnt ihr den jeweiligen Inhalt lediglich per Stream ansehen – ihr könnt den jeweiligen Film oder die jeweilige Serie also nicht mehr offline verfügbar machen.

Leider geht Netflix mit diesen limitierten Lizenzen sehr intransparent um: So gibt es keine Möglichkeit zuvor einzusehen, wie oft ihr einen Inhalt im Jahr herunterladen könnt. Da sich die Zahl an jährlichen Downloads dazu zwischen verschiedenen Studios und Verleihern unterscheiden kann, kann man leider auch keine pauschale Zahl nennen, wie oft man Inhalte bei Netflix herunterladen kann. Zumindest warnt der Streaming-Anbieter beim vorletzten Download eines Inhalts, dass der Nutzer ab sofort nur noch einen Download zur Verfügung hat.

„Dieses Video kann nicht erneut heruntergeladen werden“

Diese Fehlermeldung sollte auf eine der vorangegangenen Meldungen folgen, wenn ihr bei einem Film oder einer Serie auf Herunterladen tippt, die ihr bereits zu oft heruntergeladen habt. Für gewöhnlich nennt Netflix hier auch ein Datum, bis wann die Download-Beschränkung für den jeweiligen Titel bestehen bleibt.

Ihr könnt den Titel dann zwar nicht mehr herunterladen, jedoch lässt sich der Inhalt nach wie vor ohne Limitierung streamen, wenn ihr online seid.

