Das Filmjahr 2022 ist zwar schon ein paar Monate vorbei, aber erst jetzt steht offiziell fest, welche Blockbuster brutal an den Kinokassen gefloppt sind. Der große Verlierer ist Disney, deren Animationsfilm Strange World weit hinter den Erwartungen zurückblieb.

Disney Facts

Strange World wird zum Millionengrab

2022 sind einige extrem erfolgreiche Filme erschienen, darunter zum Beispiel Avatar: The Way of Water oder Top Gun: Maverick. Beide Filme haben ohne Probleme die Milliarden-Marke geknackt. Avatar 2 steht aktuell sogar bei einem kolossalen Einspielergebnis von 2,4 Milliarden US-Dollar.

Von solchen Zahlen kann der Animationsfilm Strange World nur träumen. Der bunte Abenteuerstreifen aus dem Hause Disney ist offiziell der größte Kino-Flop des vergangenen Jahres. Bei einem Budget von gut 180 Millionen US-Dollar (manche Quellen sprechen auch von 135 Millionen US-Dollar) konnte Strange World nur rund 74 Millionen US-Dollar an den internationalen Kinokassen einspielen.

Strange World - Teaser-Trailer Deutsch

Laut The Hollywood Handle hat Disney damit einen Verlust von ungefähr 152 Millionen US-Dollar gemacht. Mehr als jeder andere Film im Jahr 2022.

Nicht wundern: In dieser Rechnung ist auch noch das Marketingbudget einkalkuliert, welches aber nicht näher beziffert wird.

Feststeht aber, dass der Animationsfilm mindestens 360 Millionen US-Dollar hätte einspielen müssen, um Profit zu genieren. Dieses Ziel hat Strange World ohne Frage weit verfehlt. Woran liegt das?

Wie kam es zu dem Mega-Flop?

Dem Mega-Flop liegen mehrere Ursachen zu Grunde. Zunächst einmal hat Disney den Film in vielen Gebieten nicht ausreichend beworben. Dann stand bereits recht früh fest, dass der Film kurz nach Kino-Release bereits beim hauseigenen Streamingdienst, Disney Plus zur Verfügung stehen wird. Den größten Einfluss haben aber wohl die durchwachsenen User-Bewertungen gehabt.

So hält Strange World auf dem Review-Aggregator Metacritic derzeit einen vernichtenden User-Score von 32 Prozent. Auf Rotten Tomatoes schneidet der Film mit durchschnittlich 66 Prozent zwar auffallend besser ab, aber auch diese Wertung ist nicht gerade berauschend.

Der Verlust von 152 Millionen US-Dollar dürfte Disney zwar ärgern, dürfte aber nicht wirklich ins Gewicht gefallen. Immerhin gehört auch Avatar: The Way of Water zum Mouse-House.