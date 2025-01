Wegen sexueller Belästigung: Pac-Man bekommt keinen Kinofilm

Die Gaming-Legende Pac-Man soll einen Kinofilm erhalten. Das Projekt steht jetzt allerdings auf der Kippe, weil der zuständige Regisseur Justin Baldoni eine Klage wegen sexueller Belästigung am Hals hat.

Pac-Man-Film leidet unter seinem Regisseur

Videospielverfilmungen sind inzwischen echte Kino-Hits! Der Film zu Super Mario war ein Mega-Erfolg für Nintendo und auch Segas blauer Igel lässt aktuell mit Sonic the Hedgehog 3 die Kassen klingeln. Okay, die Borderlands-Verfilmung ist im letzten Jahr katastrophal gefloppt, aber davon will sich eine andere Gaming-Legende nicht abhalten lassen: Pac-Man.

Die gelbe Kult-Kugel soll laut einem Bericht vom Hollywood Reporter ebenfalls einen Kinofilm erhalten. Allerdings droht das Projekt vorzeitig in der Versenkung zu verschwinden, denn der zuständige Regisseur Justin Baldoni steht demnächst vor Gericht.

Justin Baldoni? Der Name kommt dem einen oder anderen Leser vielleicht bekannt vor. In den sozialen Medien wie X (ehemals Twitter) und TikTok wird der Schauspieler und Regisseur bereits seit Monaten heiß diskutiert. Baldoni soll sich während der Dreharbeiten zu Nur noch ein einziges Mal (OT: It Ends with Us) gegenüber seiner Kollegin Blake Lively ungebührlich verhalten haben. Lively verklagte Baldoni daraufhin im Dezember 2024 wegen sexueller Belästigung.

Und genau dieses Gerichtsverfahren und die angeschlagene Reputation von Baldoni bedrohen nun die Live-Action-Verfilmung von Pac-Man. Denn noch ist nicht klar, wie der Fall ausgeht und ob Baldoni schuldig gesprochen wird.

Einen anderen Regisseur für das Projekt zu verpflichten ist aktuell offenbar keine Option, denn Baldoni und sein Studio entwickeln den Film bereits seit 2022. Das japanische Unternehmen Bandai Namco, denen Pac-Man gehört, müsste also auch ein neues Studio finden und somit wieder bei null anfangen.

Pac-Man als Serie? Amazon macht es möglich

Es steht also derzeit nicht besonders gut um den Pac-Man-Film. Fans der gefräßigen Kugel können sich aber zumindest mit der Amazon-Prime-Serie Secret Level trösten. Eine Folge der Serie ist nämlich Pac-Man gewidmet – allerdings in einer Form, wie ihr den Charakter noch nie gesehen habt.

