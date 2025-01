Netflix zeigt Skandalfilm im Februar: Dieser Streifen hat ein echtes Drama ausgelöst

Am 17. Februar nimmt Netflix den Film Nur noch ein einziges Mal (OT: It Ends with Us) ins Programm auf. Das Drama war nicht nur ein kolossaler Kinohit, sondern hat auch einen handfesten Skandal zwischen Schauspielerin Blake Lively und Regisseur Justin Baldoni ausgelöst. Ganz oben könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Film ansehen.

Im Februar auf Netflix: It Ends with Us

Im Februar können sich Netflix-Kunden wieder auf zahlreiche neue Filme und Serien freuen. Darunter auch das Drama Nur noch ein einziges Mal, der im Original It Ends with Us heißt und ab dem 17. Februar 2025 abrufbar ist.

Der Film sieht auf den ersten Blick wie eine klassische Romanze aus: Junge Frau trifft tollen Mann und die beiden beginnen eine Beziehung. Tatsächlich handelt das Drama aber von häuslicher Gewalt und emotionalen Missbrauch.

Der eigentliche Skandal entstand aber erst nach der Veröffentlichung im Kino. Hauptdarstellerin Blake Lively verklagte nämlich im Dezember 2024 den Regisseur und männlichen Hauptdarsteller Justin Baldoni wegen angeblicher sexueller Belästigung am Set. Baldoni verklagte Lively daraufhin seinerseits wegen Verleumdung und Verletzung der Privatsphäre.

In den USA und den sozialen Medien ist der Rechtsstreit zwischen den beiden Parteien eine gigantische Schlammschlacht und erinnert viele User an den berühmt-berüchtigten Disput zwischen Johnny Depp und Amber Heard.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, wie der Fall ausgeht und wer schlussendlich Recht bekommt. Feststeht aber, dass der Film durch die mediale Auseinandersetzung und Berichterstattung in aller Munde ist.

It Ends with Us spaltet Presse und Publikum

Bei Presse und Publikum kam Nur noch ein einziges Mal übrigens sehr unterschiedlich an. So sind nur 55 Prozent aller Kritiker Reviews positiv. Die User-Wertung liegt indessen bei 89 Prozent Zufriedenheit (Quelle: Rotten Tomatoes). Es gibt also eine klare Diskrepanz zwischen Fachpresse und Publikum.

Finanziell betrachtet war das Drama allerdings einer der größten Kinohits 2024. Bei einem schmalen Budget von 25 Millionen US-Dollar konnte It Ends with Us über 351 Millionen US-Dollar einspielen.

