Amazon setzt Ultimatum: Schwer zu ertragender Film ist nur noch kurze Zeit gratis im Prime-Abo

Das Oscar-prämierte Drama Dead Man Walking verlässt demnächst das Abo-Programm von Amazon Prime Video. Wer Filme mit schwerer Thematik liebt, die nicht spurlos an einem vorbeigehen, der sollte seine Chance also schnell nutzen. Ganz oben könnt ihr euch den Trailer zum Film ansehen.

Amazon wirft Dead Man Walking aus dem Abo

Die meisten Filme wollen einfach nur gut unterhalten. Es gibt auch aber Streifen, die zum Nachdenken anregen wollen und die sich durch ihre tragische Geschichte regelrecht ins Gedächtnis brennen. Dazu gehört auch das Drama Dead Man Walking aus dem Jahr 1995, welches noch für kurze Zeit gratis im Programm von Amazon Prime Video ist:

Das Drama handelt von einem verurteilten Mörder (Sean Penn), der auf seine Hinrichtung wartet und sich in letzter Instanz an eine Nonne (Susan Sarandon) wendet. Daraus entspinnt sich eine Handlung über Schuld und Sühne. Die internationale Presse beschreibt den Film als unangenehm, intelligent und erschütternd. Dead Man Walking ist also kein Wohlfühl-Film und wird oft mit The Green Mile verglichen, der einige Jahre später erschien.

Presse-Liebling und Oscar-Hit

Von der Fachpresse erhält das Drama von Regisseur und Schauspieler Tim Robbins einen Review-Score von 95 Prozent Zustimmung (Quelle: Rotten Tomatoes). Das mediale Echo erreichte auch die Academy, die Dead Man Walking in vier Kategorien für den Oscar nominierte. Ausgezeichnet wurde schlussendlich Sarandon als beste Hauptdarstellerin.

Wenn ihr also Amazon-Prime-Kunde seid und zudem Interesse an schweren Stoffen habt, dann nutzt eure Chance und schaut den Film, solange er noch kostenlos im Abo des Anbieters ist.

