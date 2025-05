Disney Channel im Live-Stream empfangen

Der Disney Channel gehört seit Jahren zu den beliebtesten Fernsehsendern für Familien, Kinder und Disney-Fans jeden Alters. Hier findet man Zeichentrickklassiker, neue Animationsserien oder Filme aus dem riesigen Disney-Universum. Wie kann man den Disney Channel in Deutschland empfangen, vor allem per Livestream?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Disney Channel im Livestream: Geht das kostenlos?

Lange Zeit konnten Disney-Fans das Programm kostenlos und ohne Abonnement online im Browser ansehen. Der offizielle Live-Stream unter www.disneychannel.de/livestream wurde aber im Jahr 2020 abgeschaltet – gleichzeitig mit der Einführung des hauseigenen Streaming-Dienstes Disney+. Fast alle Sendungen aus dem Disney-Channel könnt ihr mittlerweile dort zeitunabhängig streamen, ein Abonnement wird aber vorausgesetzt. Mehr zu den Inhalten von Disney+.

Anzeige

Der TV-Sender existiert aber weiterhin. So gibt es auch die Möglichkeit, den Disney Channel über TV-Apps zu streamen und auf dem Smartphone, Tablet oder im Browser anzusehen. Waipu.tv bietet den Sender an (zum Sender). Hier kann der Stream sowohl am Smartphone, Tablet, Smart-TV oder am PC genutzt werden. Es wird ein kostenpflichtiger Zugang benötigt, der jedoch gratis getestet werden kann:

Bei Waipu.tv ansehen

Bei Zattoo gibt es den Sender in Deutschland nicht. Hier können lediglich Kunden aus der Schweiz im Live-Stream einschalten (bei Zattoo ansehen).

Disney+: Das erwartet euch beim Streamingdienst Abonniere uns

auf YouTube

Disney Channel im TV empfangen

Neben dem Livestream ist der Disney Channel in Deutschland auch klassisch über Kabel empfangbar. Nahezu alle großen Kabelanbieter wie Vodafone, Telekom oder Tele Columbus haben den Disney Channel in ihren Basisprogrammen. Sky-Kunden können den Sender ebenfalls mit dem Sky-Q-Reciver ansehen.

Anzeige

Der Disney Channel bietet ein breites und abwechslungsreiches Programm, das vor allem auf Familien, Kinder und Disney-Fans ausgerichtet ist. Das Programm umfasst sowohl bekannte Disney-Klassiker als auch neue Serien und Filme, die besonders jüngere Zuschauer ansprechen. Zu den Inhalten gehören Kinder- und Jugendserien wie „Phineas und Ferb“, „Die Zauberer vom Waverly Place“ oder „Hannah Montana“. Ein zentrales Element des Disney Channel-Programms sind die Filme. Neben den unvergesslichen Disney-Klassikern wie „Der König der Löwen“, „Aladdin“ oder „Die Schöne und das Biest“ bietet der Sender auch aktuelle Disney-Filme und Premiere-Übertragungen.

Neben den fiktionalen Serien bietet der Disney Channel auch Reality- und Spielshow-Formate. Eines der bekanntesten Formate ist „The Voice Kids“, eine talentbasierte Musikshow, in der Kinder und Jugendliche ihr Gesangstalent unter Beweis stellen können. Diese Sendungen bieten eine gute Mischung aus Unterhaltung und spannenden Momenten. Das Programm startet früh morgens täglich ab 6:00 Uhr. Das aktuelle TV-Programm findet ihr hier.