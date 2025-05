In der ARD-Mediathek: Tarantino liebt dieses Action-Drama der 90er – gratis dank Rundfunkbeitrag

Days of Thunder (Tage des Donners) – Trailer

Dieser Action-Film hat einfach alles: einen absoluten Superstar (Tom Cruise), einen hervorragenden Regisseur (Tony Scott) und einen der bekanntesten Filmemacher (Quentin Tarantino) als begeisterten Fan. Einen Vorgeschmack darauf liefert bereits der obere Trailer. Das Beste: Für „Tage des Donners“ benötigt ihr kein teures Netflix-Abo – der Film wartet in der Mediathek der ARD darauf, von euch gesehen zu werden. Doch wie lange bleibt euch dafür noch Zeit?

ARD zeigt „Tage des Donners“ in der Mediathek – Rennfahrer-Action mit Tom Cruise

Kaum zu glauben, aber „Tage des Donners“ (im Original „Days of Thunder“) kam bereits vor 35 Jahren in die Kinos. Es war der Rennsportfilm, bei dem sich Tom Cruise und Nicole Kidman näherkamen und schließlich ineinander verliebten. Die spätere Ehe ist längst Geschichte, doch die Qualität des Films besteht weiterhin.

Auch Quentin Tarantino sieht das so – für ihn ist es sein liebster Big-Budget-Rennfahrerfilm (Quelle: F1 Social Diary via Wikipedia): „Ja, ja, Sie lachen, aber im Ernst, ich bin ein großer Fan. Für mich ist Days of Thunder der Film, der Grand Prix und Le Mans hätte sein sollen.“

Momentan könnt ihr „Tage des Donners“ ohne zusätzliche Kosten direkt in der ARD-Mediathek ansehen – dank des allgemeinen Rundfunkbeitrags. Ein Abo bei Netflix, Amazon oder Disney+ ist nicht nötig. Doch aufgepasst: Nur noch bis zum 26. Mai um 00:25 Uhr steht der Film dort zur Verfügung (bei der ARD ansehen).

Solltet ihr den Film noch nicht kennen, hier ein kurzer Abriss: Der Film handelt vom jungen, ehrgeizigen Rennfahrer Cole Trickle (Tom Cruise), der in der populären NASCAR-Serie antritt. Unterstützt von einem erfahrenen Crew-Chief namens Harry Hogge (Robert Duvall) muss Cole sich in der rauen Welt des Motorsports beweisen.

Neben der Konkurrenz auf der Rennstrecke hat er auch mit persönlichen Herausforderungen, Egos und der Frage zu kämpfen, ob er das Zeug zum Champion hat. Eine zentrale Rolle spielt zudem eine aufkeimende Liebesbeziehung, die ihm neue Perspektiven eröffnet.

Top Gun auf vier Rädern

Erwähnenswert: „Tage des Donners“ wurde von Tony Scott inszeniert und von Don Simpson sowie Jerry Bruckheimer produziert – dem Team, das bereits bei „Top Gun“ erfolgreich zusammengearbeitet hatte. Auch Tom Cruise war wieder der Star, was dem Film den Ruf eines „Top Gun auf vier Rädern“ einbrachte.

Eine IMDb-Bewertung von 6,1 Punkten mag auf den ersten Blick eher solide als herausragend erscheinen, dennoch genießt der Film heute Kultstatus – insbesondere bei Fans von Motorsportfilmen. Nutzt also die Gelegenheit und schaut mal rein in die ARD-Mediathek.