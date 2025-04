Am 1. Mai im TV: Comicverfilmung mit den verrücktesten Action-Szenen, die ihr je gesehen habt

Ein gewöhnlicher Büroarbeiter verwandelt sich in einen Profikiller. In diesem Actionfilm gibt es einzigartige Action-Szenen, die ihr unbedingt sehen solltet.

Wendepunkt im Action-Genre

2008 wurde das Action-Genre auf den Kopf gestellt: Büroangestellte wurden plötzlich mit Tastaturen verprügelt und Gegner um eine Ecke herum erschossen. Unter der Regie von Timur Bekmambetov entwickelte sich der Film „Wanted“ zu einem wegweisenden Werk des modernen Action-Kinos. Mit spektakulären Actionszenen, einer packenden Story und eindrucksvollen Figuren setzte der Film neue Maßstäbe im Genre.

Besonders in Erinnerung bleibt eine Szene, in der Wesley (James McAvoy) dem schleimigen Kollegen Barry (Chris Pratt) eine Lektion mit einer Tastatur erteilt, nachdem dieser sich an Wesleys Freundin Cathy (Kristen Hager) herangemacht hat.

Wollt ihr euch selbst ein Bild von den verrückten Action-Szenen machen, solltet ihr am Donnerstag, den 1. Mai 2025, um 22:15 Uhr bei VOX einschalten.



Darum geht es in „Wanted“

„Wanted“ erzählt die Geschichte vom gelangweilten und unzufriedenen Büroangestellten Wesley Gibson (James McAvoy), dessen Alltag von Eintönigkeit geprägt ist. Sein Leben ändert sich, als er von der geheimen Organisation „Die Weber“ kontaktiert wird. Die Profikiller offenbaren ihm seine außergewöhnlichen Talente.

Wesley entdeckt, dass er die besondere Fähigkeit besitzt, Kugeln so zu steuern, dass er sogar scheinbar unmögliche Treffer landen kann. Unter der Anleitung seiner Lehrmeisterin Fox (Angelina Jolie) schärft er seine Fähigkeiten und wird in eine düstere Welt voller Intrigen und Machtspiele hineingezogen.

Mit rasanten Verfolgungsjagden, spektakulären Schießereien und überraschenden Wendungen bietet „Wanted“ einen innovativen Action-Thriller, der die Grenzen des Genres auf spannende Weise neu definiert. Der Film basiert dabei auf den Comics von Mark Millar (auf Amazon ansehen).

Wird es einen „Wanted“-Nachfolger geben?

Obwohl „Wanted“ ein großer Erfolg war, scheint es, als ob eine Fortsetzung niemals realisiert wird. Nach weltweiten Einnahmen von über 341 Millionen Dollar an den Kinokassen hatte Universal Pictures Pläne für einen zweiten Teil geschmiedet (via ScreenRant).

Die ursprünglichen Drehbuchautoren Michael Brandt und Derek Haas wurden erneut engagiert, und auch Regisseur Timur Bekmambetow war bereit, zurückzukehren. Allerdings musste er zunächst die Arbeiten an „Abraham Lincoln: Vampirjäger“ abschließen. Damit schien eigentlich alles vorbereitet zu sein, um „Wanted 2“ in die Tat umzusetzen.

Obwohl es an kreativen Ansätzen für den Film nicht mangelte, lag das Hauptproblem darin, dass sie keine umsetzbare Handlung fanden, die dem Original treu blieb und gleichzeitig neue Impulse für das Genre setzen konnte.

Zu den Konzepten gehörten unter anderem die Idee einer weiblichen Attentäterin sowie andere innovative Ansätze, die letztlich jedoch nicht umgesetzt wurden. Aus diesem Grund ist „Wanted 2“ bis heute ein Vorhaben, das immer wieder aufgeschoben wird.

