Noch vor Kinostart: Amazon Prime zeigt blutigen Actionfilm gratis im Abo

Der blutige Actionfilm Fight of Flight startet zwar erst im Mai im US-Kino, aber deutsche Filmfans können sich den Streifen schon heute via Amazon Prime Video kostenlos ansehen. Ganz oben seht ihr den Trailer.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Fight of Flight ab jetzt gratis auf Amazon Prime

Die brutale Action-Komödie Fight of Flight mit Josh Hartnett (Trap) in der Hauptrolle ist ein kleines Kuriosum: Obwohl der offizielle Kinostart in den USA erst für den 09. Mai 2025 vorgesehen ist, können deutsche Amazon-Prime-Kunden den Film bereits heute kostenlos schauen (auf Amazon ansehen).

Anzeige

Wer kein Prime-Abo hat, der kann sich Fight of Flight auch für 4,99 Euro ausleihen oder für knapp 10 Euro digital kaufen. Damit ist der Actionfilm immer noch günstiger als ein Kinoticket. Wer sich hingegen ein Prime-Abo zulegen will, der kann das direkt bei Amazon tun. Für Neukunden sind die ersten 30 Tage sogar gratis.

In dem Film jagen gleich mehrere Killer einen Kriminellen an Bord eines Flugzeugs. Da sind Turbulenzen und viel Blut vorprogrammiert – nicht ohne Grund ist Fight or Flight ab 18 Jahren freigegeben. Für einen ersten Eindruck vom Film haben wir euch den Trailer ganz oben eingebunden.

Anzeige

Die Presse liebt den ultrablutigen Actionfilm

Bei der internationalen Presse kommt der Film im Stil von Bullet Train ziemlich gut an. So sind derzeit 92 Prozent aller Reviews positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). So lobt das Empire Magazine Fight of Flight als spaßigen Trip:

Ein solider B-Movie-Spaß, der Josh Hartnett als glaubwürdigen Action-Helden und James Madigan als Genre-Regisseur etabliert, den man im Auge behalten sollte.

Anzeige

In den deutschen Amazon-Charts entwickelt sich der Streifen ebenfalls zum Überflieger. So befindet der Actionfilm kurz nach Release schon auf dem achten Platz der Amazon-Prime-Video-Charts. Noch beliebter ist nur der kosmische Sci-Fi-Horrorfilm Ash – ebenfalls brandneu und gratis für Prime-Kunden.

Auch auf Netflix geht es gerade blutig zu:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.