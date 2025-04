Am Sonntag im Free-TV: Jason Statham versucht sich als Bond und Hugh Grant rettet den Tag

Ein frischer Geheimagent bringt mit kompromisslosem Vorgehen Ordnung in die kriminelle Unterwelt! Jason Statham liefert dabei eine spannende Mission.

Jason Statham als kompromissloser Geheimagent

Ethan Hunt riskiert in „Mission: Impossible“ alles, James Bond hat schlichtweg „Keine Zeit zu sterben“, und Jason Bourne begibt sich in „Die Bourne Identität“ auf die Suche nach seiner eigenen Vergangenheit. Das Genre der Geheimagenten ist reich bestückt mit Helden, die sich für das Wohl der Welt und die Rettung der Menschheit einsetzen.

Regisseur Guy Ritchie („Sherlock Holmes“) schien zu der Überzeugung zu gelangen, dass die Welt von solchen Figuren nicht genug haben kann, und kreierte für seinen Stammschauspieler Jason Statham eine maßgeschneiderte Rolle. Aber gerade Hugh Grants Performance als Waffenhändler scheint die Fans zu überzeugen, wie die IMDb-Kritiken zeigen.

In der Action-Komödie „Operation Fortune“ übernimmt der Brite den Auftrag, einen gefährlichen Waffendeal zu vereiteln. Am Sonntag, dem 27. April 2025, um 20:15 Uhr könnt ihr den unterhaltsamen Film auf RTL sehen. Alternativ kauft oder leiht ihr den Film bei Prime Video.



Darum geht es in „Operation Fortune“

Diese Mission erfordert das Können eines Experten: Orson Fortune (Jason Statham) wird damit beauftragt, einen Waffenhandel zu verhindern, dessen katastrophale Folgen die gesamte Menschheit bedrohen könnten. Gemeinsam mit der Technikexpertin Sarah (Aubrey Plaza) schmiedet er einen ausgefallenen, aber wirkungsvollen Plan.

Um den Waffenhändler Greg (Hugh Grant) in die Falle zu locken, holt er den Schauspieler Danny Francesco (Josh Hartnett) ins Team. Er soll als Köder dienen, da Greg eine Schwäche für den exzentrischen Star hat, der sich überraschend gut in seine neue Rolle einfindet. Doch der Plan gerät ins Wanken, denn in der Welt der Spionage lauern unzählige Verräter und Doppelagenten.

Was euch in dem Actionfilm erwarten wird, zeigen euch unsere kino.de-Kollegen in ihrem Video:

Das Dreamteam Statham und Ritchie

Zwei Männer, die einfach nicht genug bekommen können! „Operation Fortune“ reiht sich in die beeindruckende Liste gemeinsamer Werke ein, die Regisseur Guy Ritchie und Schauspieler Jason Statham bereits verwirklicht haben.

Angefangen bei „Bube, Dame, König, grAs“ über „Snatch – Schweine und Diamanten“ bis hin zu „Cash Truck“ sind mittlerweile fünf Kooperationen der beiden Briten entstanden, wobei ihr neuestes Werk laut einer Rangliste von ScreenRant nur den vierten Platz in ihrem gemeinsamen Schaffen belegt.

Dennoch mindert dies keineswegs den Unterhaltungswert des Films „Operation Fortune“, der mit viel Spaß und Energie überzeugt. Die Begeisterung der beiden für coole Storys und das Filmemachen ist spürbar und lässt vermuten, dass diese kreative Partnerschaft noch lange nicht am Ende ist.

