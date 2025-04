Aktuell auf ZDF: Irres Duell der Action-Filme – einen könnt ihr kostenlos ohne Werbung sehen

Zwei Filme, eine Idee! Hollywood ließ im Wettstreit um volle Kinosäle die Konkurrenz außer Acht und brachte zwei Filme mit identischer Handlung.

Zu Beginn der 2010er-Jahre machte in Hollywood eine vielversprechende Filmidee die Runde, die bei Produzenten Dollarzeichen in die Augen zauberte: Eine unbekannte Gruppe überfällt das Weiße Haus und nimmt den Präsidenten der Vereinigten Staaten als Geisel. Die einzige Hoffnung, die Situation zu entschärfen, liegt in den Händen eines cleveren und fähigen Einzelkämpfers.

Die fesselnde Prämisse für einen spannenden Action-Film weckte das Interesse von Roland Emmerich („Moonfall“), der die Idee unter dem Titel „White House Down“ im September 2013 veröffentlichte. Antoine Fuqua („Training Day“) brachte seinen Film „Olympus Has Fallen“ bereits im Juni 2013 ins Kino.

Am Ende erzielte Emmerichs Version mit einem Einspielergebnis von über 205 Millionen US-Dollar den größeren finanziellen Erfolg (via Box Office Mojo), während Fuquas Film mit 170 Millionen US-Dollar knapp dahinter lag (via Box Office Mojo).

Wollt ihr euch selbst ein Bild von „White House Down“ machen, könnt ihr den Action-Streifen aktuell in der ZDF-Mediathek anschauen. Dort seht ihr den Film ganz ohne Werbung und kostenlos streamen. Habt ihr ein Netflix-Abo, könnt ihr auch dort den Film anschauen.



Noch mehr Action-Filme gefällig? Im Video unserer kino.de-Kollegen seht ihr zehn Action-Filme, die ihr bei Netflix streamen könnt:

Darum geht es in „White House Down“

Der Polizist John (Channing Tatum) hatte sich auf seine neue Stelle als Personenschützer beim Secret Service gefreut, doch diese Hoffnung wird jäh zerstört. Um vor seiner Tochter nicht als Versager dazustehen, sucht er nach einer einfühlsamen Möglichkeit, ihr die bittere Wahrheit beizubringen.

Ihr gemeinsamer Ausflug ins Weiße Haus wird von einen plötzlichen Terroranschlag durchkreuzt, der das Land und seine Führung in eine gefährliche Krise stürzt. Entschlossen, seine Tochter und die Geiseln – darunter auch der Präsident (Jamie Foxx) – zu retten, stellt sich John den Angreifern entgegen. Doch die Terroristen sind ihm stets einen Schritt voraus. Ob er die Geiseln befreien kann?

Identische Filmhandlung? Kein Einzelfall

Die ungewöhnliche Situation, die sich 2013 mit den Filmen „White House Down“ und „Olympus Has Fallen“ an den Kinokassen abspielte, ist keineswegs ein Einzelfall. Bereits in den 1990er-Jahren schickten „Armageddon“ und „Deep Impact“ nahezu zeitgleich einen Kometen auf Kollisionskurs mit der Erde, um die Menschheit an den Rand der Vernichtung zu bringen.

Auch im Bereich der Animationsfilme entbrannte ein Wettstreit: Mit nur geringem Abstand veröffentlichten Pixar „Das große Krabbeln“ und DreamWorks „Antz“ und lieferten sich ein Duell um die beste Geschichte rund um Ameisen.

Selbst biografische Filme bleiben von solchen Konkurrenzsituationen nicht verschont, auch wenn oft angenommen wird, dass verschiedene Perspektiven gewählt werden. Bei „jOBS – Die Erfolgsstory von Steve Jobs“ und „Steve Jobs“ traf dies jedoch nur eingeschränkt zu. Dass Produzenten und Verleiher immer wieder solche Konkurrenzkämpfe riskieren, zeigt deutlich den Druck, der auf der Filmindustrie lastet.

