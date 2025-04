Wie wird der Papst gewählt? Jetzt Konklave im Stream ansehen

Papst Franziskus ist tot und es wird ein neues Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche gesucht. Einen Eindruck davon, wie die Papstwahl abläuft, bekommt ihr im Spielfilm „Konklave“. 2024 noch im Kino, gibt es Konklave jetzt im Stream für zu Hause.

In einer Abo-Flatrate hat keiner Streaming-Anbieter Konklave im Angebot. Wollt ihr den Vatikan-Film ansehen, müsst ihr ihn also einzeln kaufen oder leihen. Das geht bei diesen Plattformen:

Konklave im Stream: Darum geht es

Der Film Konklave (Originaltitel: Conclave) ist ein Politthriller mit kirchlichem Setting, der 2024 produziert wurde. Der Streifen basiert auf dem gleichnamigen Roman von Robert Harris (Buch bei Amazon ansehen). Die Handlung ist fiktiv, passt aber in das aktuelle Zeitgeschehen. Worum geht es?

Nach dem plötzlichen Tod des Papstes wird im Vatikan das geheime Konklave einberufen. So wird die Versammlung der Kardinäle genannt, die einen neuen Papst wählen soll. Der Film folgt dabei vor allem Kardinal Lomeli, der als Dekan des Kardinalskollegiums die Wahl leitet. Die reine Papstwahl wäre für einen abendfüllenden Spielfilm eher langweilig.

Hier seht ihr den Trailer:

Konklave - Trailer Deutsch

Hinter den hohen Mauern des Vatikans brodelt es also: Intrigen, Machtspiele und dunkle Geheimnisse kommen ans Licht. Einer der Kardinäle hat ein folgenschweres Geheimnis, das den Ausgang der Wahl und die Zukunft der Kirche maßgeblich beeinflussen könnte.

Wie wird der Papst gewählt? Film & Doku

Der Film kombiniert das feierliche, abgeschottete Setting des Vatikans mit einem packenden Thriller-Plot. Man bekommt nicht nur einen Blick auf die traditionsreiche Papstwahl, sondern auch auf menschliche Abgründe, Loyalitäten und Rivalitäten unter den höchsten Würdenträgern der Kirche. Eine Dokumentation über die Abläufe bei der Papstwahl sollte man bei Konklave nicht erwarten, schließlich handelt es sich um einen unterhaltenden Film, der jüngst noch im Kino lief.

So sieht es auch der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki, der bei der Wahl zum Nachfolger von Franziskus mitmachen wird (Quelle: Spiegel.de):

Ich fühlte mich da gut unterhalten, aber die Realität ist um einiges anders. Kardinal Rainer Maria Woelki über den Film Konklave

Das ist nicht der einzige Film, der sich mit dem Geschehen im Vatikan befasst. Alternativen zu Konklave sind zum Beispiele diese Produktionen:

Die zwei Päpste (2019): Netflix-Drama über den fiktiven Dialog zwischen Papst Benedikt XVI. und seinem späteren Nachfolger Papst Franziskus. Großartige Darsteller: Anthony Hopkins und Jonathan Pryce (bei Netflix ansehen).

Netflix-Drama über den fiktiven Dialog zwischen Papst Benedikt XVI. und seinem späteren Nachfolger Papst Franziskus. Großartige Darsteller: Anthony Hopkins und Jonathan Pryce (bei Netflix ansehen). Habemus Papam – Ein Papst büxt aus (2011): Tragikomödie, in der ein frisch gewählter Papst Panik bekommt und aus dem Vatikan flieht (bei Prime Video kaufen oder leihen).

Tragikomödie, in der ein frisch gewählter Papst Panik bekommt und aus dem Vatikan flieht (bei Prime Video kaufen oder leihen). Stigmata (1999): Mystery-Horror über eine Frau mit Stigmata, ein altes Evangelium und eine vatikanische Vertuschungsaktion (bei Prime Video in der Flatrate).

Mystery-Horror über eine Frau mit Stigmata, ein altes Evangelium und eine vatikanische Vertuschungsaktion (bei Prime Video in der Flatrate). Illuminati (2009): Verfilmung des Dan Brown-Bestsellers mit Tom Hanks. Geheimbünde, Papstwahl und Mord im Vatikan (bei WOW TV streamen).

Verfilmung des Dan Brown-Bestsellers mit Tom Hanks. Geheimbünde, Papstwahl und Mord im Vatikan (bei WOW TV streamen). The Pope’s Exorcist (2023): Horrorfilm inspiriert von den realen Fällen des vatikanischen Exorzisten Pater Gabriele Amorth.

Wer erfahren will, wie die Konklave im realen Leben abläuft und was in den nächsten Tagen im Vatikan passieren wird, schaut sich diesen Beitrag von MrWissen2go an:

