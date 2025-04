Dafür zahlt ihr Rundfunkbeitrag: ARD unterstreicht mit neuer Show, dass sie nichts verstanden hat

Rundfunkbeitrag vor die Säue

Ich habe nichts gegen den Rundfunkbeitrag und erst recht nicht gegen die Öffentlich-Rechtlichen. Kritik an deren Programmen – erst recht an ihrer Existenz – hat allzu oft eine politische Agenda. Wer die Notwendigkeit unabhängiger und nicht in erster Linie finanziell getriebener Berichterstattung anzweifelt, findet aktuell in aller Welt viele Beispiele, warum wir auf einen öffentlichen Rundfunk nicht verzichten können.

Das Geld aus dem Rundfunkbeitrag allerdings, für Reality-Shows von nicht allzu hoher zu erwartender Qualität auszugeben, ist Wasser auf die Mühlen derer, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus den falschen Gründen angreifen. Dieses Geld kann man zweifellos besser investieren.