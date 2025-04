Einer der besten Filme aller Zeiten in der ARD-Mediathek – kostenlos dank Rundfunkbeitrag

Wer braucht schon Netflix und Co.? Schließlich finden sich auch in den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender herausragende Filme und Serien. So zeigt die ARD aktuell mit „Ziemlich beste Freunde“ einen der besten Filme der letzten Jahre – gratis und ohne Anmeldung. Einen ersten Eindruck von der französischen Tragikomödie bekommt ihr bereits im oben eingebetteten Trailer.

„Ziemlich beste Freunde“ in der ARD-Mediathek – nur noch wenige Tage

Vor 14 Jahren kam ein Film in die Kinos, der so besonders war, dass er nicht nur das Herz der französischen Kinogänger berührte. „Ziemlich beste Freunde“ mit François Cluzet und Omar Sy in den Hauptrollen wurde zur Überraschung des Jahres und spielte weltweit fast 430 Millionen US-Dollar ein. Momentan findet ihr den Spielfilm in der Mediathek der ARD. Dort steht er noch bis Samstag, den 26. April, zur Verfügung – um genau zu sein, bis 21:59 Uhr (bei der ARD ansehen). Kostenlos versteht sich, denn dank des allgemeinen Rundfunkbeitrags wird niemand zusätzlich zur Kasse gebeten.

Wissenswert: Mit einer IMDb-Bewertung von 8,5 Punkten gehört „Ziemlich beste Freunde“ zu den besten Filmen aller Zeiten und belegt derzeit Platz 47 in der Liste der Top 250 (Quelle: IMDb). Punktgleich mit Klassikern wie „Casablanca“, „Léon – Der Profi“ oder auch Tarantinos „Django Unchained“.

Doch was macht den Film so besonders? „Ziemlich beste Freunde“ erzählt die wahre Geschichte des querschnittsgelähmten Philippe (François Cluzet), eines wohlhabenden Aristokraten, der nach einem Unfall rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen ist. Auf der Suche nach einem neuen Pfleger begegnet er dem unkonventionellen Driss (Omar Sy), einem jungen Mann aus einfachen Verhältnissen, der eigentlich nur einen Bewerbungsstempel für das Arbeitsamt braucht.

Trotz ihrer Unterschiede entwickelt sich zwischen den beiden eine ungewöhnliche Freundschaft. Driss bringt mit seiner direkten, lebensfrohen Art frischen Wind in Philippes Alltag, während Philippe dem jungen Mann neue Perspektiven eröffnet. Der Film lebt von seinem Humor, Charme und der berührenden Chemie zwischen den Hauptfiguren – ohne je kitschig zu wirken.

Megaerfolg für das französische Kino

Für Omar Sy wurde „Ziemlich beste Freunde“ zum Sprungbrett für seine internationale Filmkarriere. Der Film selbst gehört zu den erfolgreichsten französischen Produktionen überhaupt und lockte im Heimatland über 19 Millionen Menschen in die Kinos. Erfolgreicher war im direkten Vergleich nur noch „Willkommen bei den Sch’tis“ – die Komödie mit und von Dany Boon brachte es drei Jahre zuvor auf knapp eine Million mehr Kinobesucher.

Wer „Ziemlich beste Freunde“ damals verpasst hat oder den Film noch einmal sehen möchte, hat jetzt in der ARD-Mediathek bis Samstag die Gelegenheit dazu – es lohnt sich.

