ARD zeigt den zweitbesten Film aller Zeiten – gratis in der Mediathek dank Rundfunkbeitrag

Dieser Streifen hat Filmgeschichte geschrieben und auch 53 Jahre nach seiner Premiere nichts von seiner Faszination eingebüßt. Aktuell könnt ihr „Der Pate“ sogar kostenlos in der ARD-Mediathek streamen – aber nicht mehr lange. Wie viel Zeit bleibt euch noch? Einen ersten Appetithappen gibt es im obigen Trailer.

„Der Pate“ kostenlos in der ARD-Mediathek

Um einen der besten Filme aller Zeiten zu sehen, benötigt ihr kein kostenpflichtiges Abo bei Netflix & Co. Dank des allgemeinen Rundfunkbeitrags finden sich auch in den Mediatheken von ARD und ZDF echte Filmperlen – so wie aktuell „Der Pate“. Laut IMDb-Ranking befindet sich der Film seit gefühlten Ewigkeiten auf Platz 2 der besten 250 Filme aller Zeiten. Geschlagen wird er nur von „Die Verurteilten“ aus dem Jahr 1994 (Quelle: IMDb).

Gegenwärtig könnt ihr „Der Pate“ (im Original „The Godfather“) online in der ARD-Mediathek sehen – allerdings nur noch bis zum 12. April um 23:59 Uhr (bei der ARD ansehen). Euch bleibt also nur noch wenig Zeit, um den wohl besten Mafiafilm aller Zeiten zu erleben.

Müssen wir inhaltlich überhaupt noch viel über den Film von Francis Ford Coppola sagen? Vielleicht schon – denn da draußen gibt es eine Generation, die diesen Klassiker vermutlich noch nie gesehen hat.

Klassiker der Filmgeschichte

Das epische Mafia-Drama basiert auf dem gleichnamigen Roman von Mario Puzo. Im Zentrum steht die einflussreiche italo-amerikanische Familie Corleone im New York der 1940er Jahre. Familienoberhaupt Vito Corleone, gespielt von Marlon Brando, lenkt ein weitreichendes Mafia-Imperium mit eiserner Hand – aber auch nach einem eigenen Ehrenkodex. Als ein rivalisierendes Syndikat versucht, in das Drogengeschäft einzusteigen, gerät das fragile Gleichgewicht der Unterwelt ins Wanken.

Im Fokus steht auch Vitos jüngster Sohn Michael (Al Pacino), der sich zunächst vom Familiengeschäft fernhält. Doch durch eine Reihe tragischer Ereignisse wird er immer tiefer in die dunkle Welt von Macht, Loyalität und Gewalt hineingezogen. Der Film erzählt eindrucksvoll von familiären Bindungen, moralischen Konflikten und dem schleichenden Wandel eines Mannes – eingebettet in eine stilprägende, atmosphärische Inszenierung, die bis heute als einer der größten Klassiker der Filmgeschichte gilt.

Bei IMDb belegt der Film nicht nur Platz zwei der besten Filme aller Zeiten, sondern erzielt mit 9,2 Punkten auch eine Spitzenbewertung. Auch bei Rotten Tomatoes fällt das Urteil hervorragend aus: 97 Prozent der Filmkritiker zeigen den Daumen nach oben, bei den Zuschauern sind es sogar 98 Prozent.

„Der Pate“ gehört auch im 21. Jahrhundert zum Pflichtprogramm für alle Filmliebhaber. Wie gut, dass ihr den Film ohne zusätzliche Kosten noch für kurze Zeit in der ARD-Mediathek sehen könnt – nutzt diese Chance!

