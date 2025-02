Meine ganz besondere Hochzeit Staffel 3: Wird es eine Fortsetzung geben?

Kiyoka und Miyo erleben eine außergewöhnliche Liebesgeschichte. Doch wird es eine dritte Staffel von „Meine ganz besondere Hochzeit“ geben?

Die erfolgreiche Anime-Adaption auf Netflix

Der erfolgreiche Manga Meine ganz besondere Hochzeit von Akumi Agitogi hat mit seinen acht Light Novels zahlreiche Leser begeistert. Aufgrund des großen Erfolgs wurde nicht lange später eine Anime-Adaption bei Netflix veröffentlicht. Bereits die erste Staffel der Serie bot emotionale und berührende Momente, die auch in der zweiten Staffel, die seit dem 6. Januar 2025 verfügbar ist, fortgesetzt wurden.

Ab dem 03. Februar 2025 werden neue Episoden auf dem Streamingdienst erscheinen, die die Liebes- und Lebensgeschichte von Kiyoka und Miyo weitererzählen. Doch wie sieht es mit einer dritten Staffel des Animes aus?

Unsere desired-Kollegen zeigen euch einen ersten Einblick in die zweite Staffel des Animes:

Meine ganz besondere Hochzeit - Staffel 2 | Offizieller Trailer

Das ist die Reihenfolge der Bücher

Mittlerweile gibt es acht Light Novels von Meine ganz besondere Hochzeit, von denen fünf bereits ins Deutsche übersetzt wurden. Staffel 1 der Anime-Serie deckt die ersten beiden Bände ab, während im Special The Shape of My Happiness OVA (Folge 13 von Staffel 1) nur der zweite Band behandelt wird.

Der 2023 erschienene Live-Action-Film My Happy Marriage orientiert sich an den ersten beiden Light Novels. Leider ist der Film in Deutschland nicht zugänglich. Die zweite Staffel des Animes setzt die Geschichte ab dem dritten Band fort.

Wird es eine dritte Staffel des Animes geben?

Aktuell (Stand: Februar 2025) sind von der neuesten Staffel des Animes erst vier von insgesamt 13 Episoden auf Netflix verfügbar. Es bleibt abzuwarten, wie viele der Light Novels nach Staffel 2 adaptiert werden. Falls pro Staffel weiterhin zwei Bücher umgesetzt werden, könnten wir insgesamt mit vier Staffeln rechnen. Dies sind allerdings nur Spekulationen unsererseits.

Dennoch sind wir zuversichtlich und glauben, dass uns auch Staffel 3 des Animes in der Zukunft großartig unterhalten wird. Allerdings dürfte dies wahrscheinlich erst gegen Mitte oder Ende 2026 der Fall sein, da zwischen den ersten beiden Staffeln immerhin rund eineinhalb Jahre vergingen.

