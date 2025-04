Vom Meme zum Musikstar: Brittany Broski veröffentlicht ihre erste Single – und Fans feiern sie dafür

Im Internet ist Brittany Broski vor allem für ihre witzige Persönlichkeit bekannt. Jetzt veröffentlicht sie ihren ersten Song.

Brittany Broski: Ein Internetphänomen

Die US-Amerikanerin Brittany Broski ist eine Influencerin, die auf TikTok mehr als 7,6 Millionen Follower begeistert. Auf ihrem TikTok-Kanal, den sie seit 2019 betreibt, nimmt sie ihre Zuschauer mit in ihr Leben und das immer mit einem humoristischen Touch.

In ihrer YouTube-Talkshow „Royal Court“ lädt sie jede Woche prominente Gäste ein, um sie zu interviewen. Wie der Name schon verrät, in einem adeligen Setting. Zudem hat sie noch ihren Podcast, „BroskiReport“, in dem sie über aktuelle Themen spricht, die sie beschäftigen.

Einem breiteren Publikum wurde Brittany Broski als Meme bekannt. In 2019 lud sie auf ihrem TikTok-Kanal eine Art von kurzer „Review“ zu dem Getränk Kombucha hoch. Ihre Gesichtsausdrücke qualifizierten sich sofort für ein Meme, das überall im Internet genutzt wurde. Andere Content Creators erstellten zahlreiche Videos mit ihrer Mimik.

Das originale Video könnt ihr euch hier anschauen:

„Die Frau, die jeden Dienstag in mein Ohr schreit“

Umso überraschender ist nun der Release ihres Songs „The Sun“. In diesem schlägt sie einen ernsteren Ton an, von ihrer humorvollen Persönlichkeit ist nicht mehr viel zu sehen.

In einem Interview mit billboard sagt sie zuversichtlich: „Es hat lange auf sich warten lassen, aber es ist genau da gelandet, wo es sein sollte ... Und das Beste kommt noch. Wir haben kaum an der Oberfläche gekratzt.“

Hier könnt ihr euch ihren Song „The Sun“ auf YouTube anhören:

Die Fans feiern die neue Karriererichtung, die Brittany Broski einschlägt. Die Kommentare unter ihrem Musikvideo sind größtenteils positiv:

@k.ontherun ist etwas überrascht über die neue Seite des Internetstars: „Ich kann nicht glauben, dass dies die Frau ist, die mir jeden Dienstag über Männer und Bücher in die Ohren brüllt.“

@ghostpuffs5192 mag den neuen Stil: „Griechische Krieger hätten für sie Kriege geführt“

@sincerelyrhiannon unterstützt Brittany Broski voll und ganz: „Baby, das nenne ich ein DEBUT!“

@nothanksnora freut sich über die Resonanz: „Ich bin so froh, dass alle sie ernst nehmen und ihr wirklich zuhören und es genießen! Ich liebe es, Teil dieser Fanbase zu sein.“

