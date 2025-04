Ostergrüße für WhatsApp, Facebook, E-Mail & Co.: Schöne Sprüche für die Feiertage

Kommt Ostern dieses Jahr für euch wieder mal völlig überraschend? Gerade jetzt solltet ihr Familien und Freunden zeigen, dass ihr an sie denkt. Den passenden Ostergruß für Facebook, WhatsApp oder die E-Mail findet ihr hier auf GIGA. Wir haben euch eine Auswahl witziger und kurzer Ostersprüche sowie Osterzitate zum Nachdenken zusammengetragen.

Die schönsten Oster-WhatsApp-Sprüche für WhatsApp, Facebook und Co:

Wer freut sich nicht darüber, eine nette Nachricht von seinen Freunden zu erhalten? Postkarten oder Briefe schickt heute kaum noch jemand und das muss ja auch nicht sein. Bei einem Ostergruß zählt vor allem, dass ihr an den anderen gedacht habt! Wir haben für euch eine Auswahl hübscher Ostersprüche zusammengestellt, die ihr blitzschnell über WhatsApp verschicken oder bei Facebook posten könnt. Ihr wisst aber hoffentlich, wann Ostern 2025 eigentlich genau ist und worum es bei den Feiertagen geht.

Ostergrüße per WhatsApp verschicken

Die folgenden Sprüche könnt ihr ganz einfach am Android-Smartphone und iPhone markieren und zwischenspeichern. Öffnet dann WhatsApp, steuert einen Kontakt an und fügt den Oster-Spruch in das WhatsApp-Textfeld ein. Speichert diese Bilder auf dem Handy, um den Osterspruch dann als Bild über WhatsApp an eure Freunde und Verwandten zu versenden.

Hier gibt direkt Bilder mit passenden Oster-Sprüchen zum Verschicken über WhatsApp & Co.:

Österliche Sprüche

Wer Ostern zu viele Eier sucht, hat Weihnachten die Bescherung!

Ostern ist die Zeit des Schenkens und des Aneinanderdenkens. Zwar kein Auto und kein Nerz, dafür eine WhatsApp-Nachricht mit Herz. Frohe Ostern!

Du bist der Farbklecks in meinem grauen Alltag. Frohe Ostern!

Ich wünsche Dir, ganz ohne Stress, ein wunderschönes Osterfest!

Dies ist ein WhatsApp-Osterei. Handy stummstellen, nach draußen gehen und Handy weit wegwerfen. Viel Spaß beim Suchen!

Kleine Oster-Gedichte

Kinder, Kinder, kommt herbei!

Suchen wir das Osterei!

Immerfort, hier und dort

und an jedem Ort.

Hier ein Ei, dort ein Ei

bald sind’s zwei und drei.

Ist es noch so gut versteckt,

endlich wird es doch entdeckt.

Kommt herbei!

Sucht das Ei!



(Hoffmann von Fallersleben)

Frühling wird es weit und breit,

und die Häschen steh’n bereit.

Sie bringen zu der Osterfeier

viele bunte Ostereier.

