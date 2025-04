❤🧡💛💚💙💜 Herz-Emojis und ihre Bedeutung: Was hinter den bunten Symbolen steckt

Bei WhatsApp, Instagram, TikTok & Co. begegnen uns ständig Herzchen in allen Farben. Doch was bedeuten die Herz-Emojis eigentlich? Klar, das rote Herz ❤️ steht für Liebe. Aber was ist mit den anderen Farben? Hier entschlüsseln wir die geheime Sprache der Herz-Emojis und verraten euch, was hinter 💚, 💙, 🤍, 🖤 und 💜 steckt!

Die Bedeutung der Herz-Emojis: Von weiß über grün bis braun

Diese Bedeutungen können die farbigen Herzen als Emoji bei WhatsApp und Co. haben:

Emoji Bedeutungen der Farben unabhängig vom Emoji Mögliche Bedeutungen als Emoji Blaues Herz 💙 Ruhe, Frieden, Harmonie, Vertrauen Drückt Vertrauen, Loyalität, Freundschaft und Hoffnung aus. Auch in schweren Zeiten ein passendes Symbol. Braunes Herz Zuverlässigkeit, Bodenständigkeit Ein braunes Herz als Zeichen einer weniger romantischen, sondern ruhigen Liebe verwendet. Auch Schoko-Freunde haben Gefallen an dem Emoji. Gelbes Herz 💛 Heiterkeit, Glück, Optimismus, Wärme Symbolisiert Freundschaft, Familie und ein „Herz aus Gold“. Ideal für ein „Ich liebe dich“ in platonischen Beziehungen. Graues Herz Neutralität, Formalität, Seriosität, Stabilität, Tradition, Konservatismus Steht für Sympathie und Unterstützung in schwierigen Zeiten. Unaufdringlich und tröstend. Grünes Herz 💚 Natur, Hoffnung, Wachstum, Gesundheit, Neid, Unerfahrenheit Verbundenheit zur Natur, gesunde Lebensweise, Hoffnung auf Versöhnung, kann aber auch Eifersucht oder Neid bedeuten. Oft am St. Patrick’s Day verwendet. Hellblaues Herz Ruhe, Gelassenheit, Klarheit, Offenheit, Frieden und Harmonie Steht für eine unbeschwerte, leichte Art der Liebe, Glück und Sommerlaune. Lila/violettes Herz 💜 Luxus, Spiritualität, Kreativität, Mystik Ein Lila-Herz wird oft als Interesse-Signal für ein amouröses Abenteuer verschickt, kann aber auch genutzt werden, um Verständnis, mitfühlende Liebe, Zuneigung und Fürsorge auszudrücken. Oranges Herz 🧡 Nicht so stark wie rot, aber energiespendend Weniger intensiv als das rote Herz, symbolisiert es Wärme, Freundschaft und kann auch die „Friendzone“ signalisieren. Pinkes Herz Romantik, Zärtlichkeit, Weiblichkeit, Verspieltheit, Jugend Drückt Flirt, Leidenschaft und aufkeimende Liebe aus. Perfekt für die Anfangsphase einer Beziehung oder für beste Freundinnen und Freunde. Rotes Herz ❤️ Liebe, Leidenschaft, Energie, Gefahr, Wut Steht für tiefe Liebe, Leidenschaft und Romantik. Verwendet es für eure Partnerin, Partner oder enge Familienmitglieder. Schwarzes Herz 🖤 Trauer, Tod, Geheimnis, Eleganz, Macht Trauer, Kummer, Sarkasmus, schwarzer Humor, Wut oder unerwiderte Liebe. Vor allem aber Metal-Freunde schicken sich aber auch schwarze Herzen mit positiver Bedeutung. Weißes Herz 🤍 Reinheit, Unschuld, Frieden, Leere, Sterilität Internationales Symbol für Liebe, Zuneigung, Reinheit, Herzensgüte und Unschuld.

Zwei Herzen & Co.: Bedeutung spezieller Herz-Symbole

Neben den Herz-Emojis in den verschiedenen Farben gibt es auch noch einige abgewandelte Herz-Symbole:

Anatomisches Herz: Gesundheit, Medizin, Vitalität

💔 Gebrochenes Herz: Traurigkeit, Liebeskummer

💕 Zwei Herzen: Besondere Freundschaft, Flirt

💝: Herz mit Schleife: Es gibt entweder ein (romantisches) Geschenk oder ihr bekommt gleich das ganze Herz geschenkt.

💟 Herz auf lila Viereck: Dekoration, Romantik

💌 Herz auf Brief: Liebesbotschaft

Hände formen Herz: Support, Fanliebe, Verbundenheit, Selbstliebe

❣️ Herz-Ausrufezeichen: Verstärkt liebevolle Nachrichten

💞 Zwei sich umkreisende Herzen: Flirt, Liebe liegt in der Luft

💓 Schlagendes Herz: Verstärkte Gefühle, Energie

💗 Wachsendes Herz: Wachsende Gefühle

💖 Funkelndes Herz: Schwärmerei

💝 Herz mit Schleife: „Dir gehört mein Herz“

🥰 Smiley mit drei Herzen: Liebe, Zuneigung, Glück, Zufriedenheit, Dankbarkeit

😍 Smiley mit Herz-Augen: Begeisterung, Verliebtheit, Bewunderung

💒 Kirche mit Herz: Hochzeit, Taufe, Glaube, Liebe

🏩 Hotel mit Herz: Love Hotel/Stundenhotel, Freudenhaus (umgangssprachlich), aber auch Begeisterung für ein Hotel.

Bedeutung verschiedener Kombinationen von Herz-Emoji

Die Kombination von Herz-Emojis mit anderen Symbolen erzeugt neue Bedeutungen:

❤️‍🔥: Leidenschaftliche Liebe, Begehren

❤️‍🩹: Heilung nach Liebeskummer

🚶🏼💔: Den Schmerz hinter sich lassen, einen neuen Weg einschlagen

🏆💗: Du hast mein Herz gewonnen

🌎💙: Liebe für unseren Planeten

💛🍯: Liebe für Nahrung

💚🍃: Liebe zur Natur

🧸🤎: Knuddelsituationen, Geborgenheit

❤️🕹️: Liebe zu Games oder spielerische Liebe

⛓️💔💉: Toxische Beziehung

Findet ihr die Herz-Symbole auf eurer Tastatur nicht oder wollt sie in einem Beitrag am PC verschicken, könnt ihr euch hier die einzelnen Herz-Symbole kopieren und in euren Text einfügen. Markiert das jeweilige Herz-Emoji einfach und wählt dann die Kopieren-Funktion im Browser per Rechtsklick am PC oder durch längeres Drücken auf den Bildschirm am Smartphone. Wir zeigen euch auch, wie man ein Herz als ASCII-Symbol verschickt.